Сектор метавселенной объединяет иммерсивные виртуальные миры на базе блокчейна, где пользователи могут взаимодействовать, создавать и монетизировать цифровой контент. Криптовалюты в этой категории выступают основным средством расчетов для покупки виртуальной земли, аватаров и цифровой недвижимости. Они формируют экономическую основу VR-пространств и децентрализованных социальных платформ.
Включение цифровых активов в сектор Метавселенная, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.