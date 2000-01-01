Сектор метавселенной объединяет иммерсивные виртуальные миры на базе блокчейна, где пользователи могут взаимодействовать, создавать и монетизировать цифровой контент. Криптовалюты в этой категории выступают основным средством расчетов для покупки виртуальной земли, аватаров и цифровой недвижимости. Они формируют экономическую основу VR-пространств и децентрализованных социальных платформ.

Ценность виртуальной недвижимости определяется ограниченностью цифровой земли, близостью к ключевым виртуальным локациям и возможностью монетизации через рекламу или проведение событий.

В платформах метавселенных NFT выступают как криптографически подтверждаемое право собственности на уникальные цифровые активы, такие как участки виртуальной земли, кастомные аватары и эксклюзивные внутриигровые предметы.

Криптовалюты метавселенных – это нативные цифровые валюты, используемые внутри иммерсивных виртуальных миров на базе блокчейна. Токены метавселенных позволяют пользователям приобретать цифровую землю, торговать виртуальными товарами и участвовать в сложных виртуальных экономиках.

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