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Топ токенов метавселенной по рыночной капитализации

Сектор метавселенной объединяет иммерсивные виртуальные миры на базе блокчейна, где пользователи могут взаимодействовать, создавать и монетизировать цифровой контент. Криптовалюты в этой категории выступают основным средством расчетов для покупки виртуальной земли, аватаров и цифровой недвижимости. Они формируют экономическую основу VR-пространств и децентрализованных социальных платформ.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Render
Render
RENDER
$ 1.292
-0.31%
-2.94%
-4.80%
$ 668.66M
$ 106.82K
2
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002099
+0.10%
-2.78%
+1.94%
$ 201.18M
$ 3.71B
3
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9247
+0.13%
+1.69%
+11.12%
$ 159.29M
$ 70.45K
4
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2734
+1.17%
-2.23%
-1.39%
$ 138.00M
$ 273.66K
5
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06689
+0.07%
-0.16%
-0.34%
$ 132.50M
$ 806.88K
6
$ 0.04156
-0.43%
-0.62%
-1.03%
$ 121.74M
$ 1.38M
7
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07452
0.00%
-2.71%
-1.09%
$ 102.21M
$ 2.87M
8
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001884
-0.27%
+0.75%
+12.58%
$ 53.09M
$ 344.69M
9
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02503
0.00%
-1.42%
+2.46%
$ 49.42M
$ 2.29M
10
XYO
XYO
XYO
$ 0.00293
0.00%
-1.01%
0.00%
$ 40.44M
$ 18.61M
11
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007597
+0.13%
-0.93%
+2.11%
$ 32.31M
$ 7.53M
12
Victoria VR
Victoria VR
VR
$ 0.001481
-0.20%
-0.20%
-0.20%
$ 24.88M
$ 267.36M
13
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.014
+0.03%
-2.08%
+3.67%
$ 22.17M
$ 19.21K
14
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06446
+0.38%
-1.19%
+9.13%
$ 21.67M
$ 954.42K
15
Verse World
Verse World
VERSE
$ 0.01622979
-0.39%
-0.03%
-1.18%
$ 16.23M
$ 197.12K
16
Adshares
Adshares
ADS
$ 0.401718
-0.81%
-0.00%
-0.36%
$ 15.57M
$ 62.32K
17
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01998
-0.45%
-1.43%
+10.14%
$ 15.23M
$ 3.02M
18
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04185
+0.07%
-0.10%
+3.35%
$ 14.08M
$ 1.43M
19
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.12418
+0.73%
+2.01%
+8.95%
$ 12.38M
$ 633.11K
20
ALI
ALI
ALI
$ 0.001022
-0.57%
-0.95%
+3.87%
$ 9.55M
$ 14.77M
21
Decentrawood
Decentrawood
DEOD
$ 0.019792
-0.02%
-1.99%
+11.42%
$ 9.19M
$ 7.62M
22
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0.003986
+0.28%
-1.67%
+3.66%
$ 7.98M
$ 13.93M
23
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01428
-0.14%
-0.14%
-3.60%
$ 7.09M
$ 3.96M
24
Radio Caca
Radio Caca
RACA
$ 0.0000142
+0.07%
-0.56%
+0.78%
$ 5.83M
$ 3.87B
25
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004387
-4.82%
-4.53%
-0.45%
$ 5.56M
$ 2.51M
26
Upland
Upland
SPARKLET
$ 0.01995
0.00%
-0.15%
+0.20%
$ 5.33M
$ 2.88M
27
Metahero
Metahero
HERO
$ 0.00044755
+0.10%
-0.00%
+1.01%
$ 4.47M
$ 195.97
28
$ 0.01931
0.00%
-3.76%
-8.16%
$ 3.32M
$ 85.08K
29
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000125
-0.79%
-3.85%
-0.79%
$ 3.11M
$ 13.05M
30
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.06264
-8.11%
+6.24%
+8.69%
$ 3.08M
$ 1.09M
31
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.00970355
+0.10%
-0.00%
+7.23%
$ 2.84M
$ 11.07K
32
Africarare
Africarare
UBU
$ 0.00261955
-0.05%
--
+2.46%
$ 2.62M
$ 7.03
33
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0.061362
-0.08%
-0.03%
-2.41%
$ 2.46M
$ 3.07
34
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04393381
+0.25%
-0.01%
+0.93%
$ 2.32M
$ 22.95K
35
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.00426
-2.05%
+2.86%
-9.64%
$ 2.28M
$ 8.97M
36
CEEK
CEEK
CEEK
$ 0.002793
-0.64%
-0.75%
-0.18%
$ 2.24M
$ 20.09M
37
BRN Metaverse
BRN Metaverse
BRN
$ 0.07736
-0.36%
+0.75%
-1.67%
$ 2.19M
$ 729.62K
38
Highstreet
Highstreet
HIGH
$ 0.02124
-0.05%
+2.12%
-4.88%
$ 2.05M
$ 2.61M
39
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00418237
+0.04%
--
+4.11%
$ 2.03M
$ 47.65
40
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00185437
+0.05%
--
+2.04%
$ 1.91M
$ 57.49
41
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01750045
0.00%
+0.16%
+19.79%
$ 1.64M
$ 4.87K
42
Atari
Atari
ATRI
$ 0.00018057
+0.06%
--
+0.89%
$ 1.36M
$ 28.92
43
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00282459
0.00%
--
-0.38%
$ 1.29M
$ 208.23
44
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.0090467
+0.38%
-0.00%
-1.26%
$ 1.24M
$ 17.43K
45
PIXL
PIXL
PIXL
$ 0.00246107
-0.03%
-0.09%
-5.29%
$ 1.23M
$ 631.23
46
Neos Credits
Neos Credits
NCR
$ 0.02864446
-0.02%
--
-0.42%
$ 1.16M
$ 58.15
47
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.10314E-7
+0.12%
-3.40%
-0.23%
$ 1.10M
--
48
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00344689
+0.08%
-0.04%
-5.96%
$ 991.83K
$ 295.30K
49
Reality Metaverse
Reality Metaverse
RMV
$ 0.00377
+0.53%
-1.31%
+65.35%
$ 942.10K
$ 5.93M
50
Sovrun
Sovrun
SOVRN
$ 0.00100158
-0.18%
-0.03%
-1.64%
$ 837.64K
$ 453.27

Часто задаваемые вопросы

Что такое криптовалюты метавселенных?
Криптовалюты метавселенных – это нативные цифровые валюты, используемые внутри иммерсивных виртуальных миров на базе блокчейна. Токены метавселенных позволяют пользователям приобретать цифровую землю, торговать виртуальными товарами и участвовать в сложных виртуальных экономиках.
Как невзаимозаменяемые токены (NFT) функционируют в платформах метавселенных?
В платформах метавселенных NFT выступают как криптографически подтверждаемое право собственности на уникальные цифровые активы, такие как участки виртуальной земли, кастомные аватары и эксклюзивные внутриигровые предметы.
Что определяет ценность виртуальной недвижимости в секторе метавселенных?
Ценность виртуальной недвижимости определяется ограниченностью цифровой земли, близостью к ключевым виртуальным локациям и возможностью монетизации через рекламу или проведение событий.
Как децентрализованные автономные организации (DAO) управляют проектами метавселенных?
DAO управляют проектами метавселенных, позволяя держателям токенов напрямую голосовать по ключевым решениям, таким как обновления платформы и распределение средств казначейства.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Метавселенная, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.