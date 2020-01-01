Токеномика Neos Credits (NCR) Откройте для себя ключевую информацию о Neos Credits (NCR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Neos Credits (NCR) Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It’s one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting. It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more. We believe that social VR should be part of everyone’s life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers. Официальный сайт: https://neos.com/ Купить NCR сейчас!

Токеномика и анализ цен Neos Credits (NCR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Neos Credits (NCR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,65M $ 1,65M $ 1,65M Общее предложение: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Оборотное предложение: $ 40,65M $ 40,65M $ 40,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,03M $ 2,03M $ 2,03M Исторический максимум: $ 9,42 $ 9,42 $ 9,42 Исторический минимум: $ 0,02018704 $ 0,02018704 $ 0,02018704 Текущая цена: $ 0,04063188 $ 0,04063188 $ 0,04063188 Узнайте больше о цене Neos Credits (NCR)

Токеномика Neos Credits (NCR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Neos Credits (NCR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NCR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NCR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NCR, изучите текущую цену NCR!

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