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Цена Mner Club (RMNER)

USD

График цены Mner Club (RMNER) в реальном времени

$2.48
$2.48$2.48
+10.10%(1D)

Цена Mner Club (RMNER) сегодня

Текущая цена Mner Club (RMNER) сегодня составляет 2.48 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.80M USD. Цена RMNER к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Mner Club:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 45.79K USD
- Изменение цены Mner Club в течение дня составляет +10.14%
- Оборотное предложение составляет 729.03K USD

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Ценовые показатели Mner Club (RMNER) - USD

За сегодня изменение цены Mner Club на USD составило $ +0.228.
За последние 30 дней изменение цены Mner Club на USD составило $ +0.2881303680.
За последние 60 дней изменение цены Mner Club на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Mner Club на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.228+10.14%
30 дней$ +0.2881303680+11.62%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Mner Club (RMNER)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Mner Club: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1.98
$ 1.98$ 1.98

$ 2.48
$ 2.48$ 2.48

$ 2.6
$ 2.6$ 2.6

+0.66%

+10.14%

+19.61%

Рыночная информация Mner Club (RMNER)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

$ 45.79K
$ 45.79K$ 45.79K

729.03K
729.03K 729.03K

Что такое Mner Club (RMNER)

Mner Club is a specialised RWA management platform that integrates real world assets with blockchain technology to issue, purchase, manage and distribute various RWA assets. By exploring a range of practical application scenarios for RWA assets, we can significantly improve its composability and provide a bedrock for the Decentralized Finance industry. The platform addresses the challenge faced by common models in the industry based on simple token subsidy and incentive by introducing positive externalities and interoperable asset models.

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Источник Mner Club (RMNER)

Официальный веб-сайт

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RMNER на местную валюту

1 RMNER к AUD
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1 RMNER к GBP
1.9592
1 RMNER к EUR
2.3808
1 RMNER к USD
$2.48
1 RMNER к MYR
RM11.1104
1 RMNER к TRY
87.1968
1 RMNER к JPY
¥390.0544
1 RMNER к RUB
247.8264
1 RMNER к INR
211.7672
1 RMNER к IDR
Rp39,999.9944
1 RMNER к PHP
145.4768
1 RMNER к EGP
￡E.126.108
1 RMNER к BRL
R$16.6904
1 RMNER к CAD
C$3.5464
1 RMNER к BDT
295.864
1 RMNER к NGN
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103.8128
1 RMNER к VES
Bs126.48
1 RMNER к PKR
Rs689.2664
1 RMNER к KZT
1,282.9784
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฿84.7168
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