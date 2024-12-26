Цена Mner Club (RMNER)
Текущая цена Mner Club (RMNER) сегодня составляет 2.48 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.80M USD. Цена RMNER к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Mner Club:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 45.79K USD
- Изменение цены Mner Club в течение дня составляет +10.14%
- Оборотное предложение составляет 729.03K USD
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За сегодня изменение цены Mner Club на USD составило $ +0.228.
За последние 30 дней изменение цены Mner Club на USD составило $ +0.2881303680.
За последние 60 дней изменение цены Mner Club на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Mner Club на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.228
|+10.14%
|30 дней
|$ +0.2881303680
|+11.62%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Mner Club: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.66%
+10.14%
+19.61%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Mner Club is a specialised RWA management platform that integrates real world assets with blockchain technology to issue, purchase, manage and distribute various RWA assets. By exploring a range of practical application scenarios for RWA assets, we can significantly improve its composability and provide a bedrock for the Decentralized Finance industry. The platform addresses the challenge faced by common models in the industry based on simple token subsidy and incentive by introducing positive externalities and interoperable asset models.
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