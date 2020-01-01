Токеномика Mner Club (RMNER) Откройте для себя ключевую информацию о Mner Club (RMNER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mner Club (RMNER) Mner Club is a specialised RWA management platform that integrates real world assets with blockchain technology to issue, purchase, manage and distribute various RWA assets. By exploring a range of practical application scenarios for RWA assets, we can significantly improve its composability and provide a bedrock for the Decentralized Finance industry. The platform addresses the challenge faced by common models in the industry based on simple token subsidy and incentive by introducing positive externalities and interoperable asset models. Официальный сайт: https://www.mner.club/ Купить RMNER сейчас!

Токеномика и анализ цен Mner Club (RMNER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mner Club (RMNER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,20M $ 1,20M $ 1,20M Общее предложение: $ 915,91K $ 915,91K $ 915,91K Оборотное предложение: $ 820,34K $ 820,34K $ 820,34K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,34M $ 1,34M $ 1,34M Исторический максимум: $ 2,96 $ 2,96 $ 2,96 Исторический минимум: $ 1,2 $ 1,2 $ 1,2 Текущая цена: $ 1,47 $ 1,47 $ 1,47 Узнайте больше о цене Mner Club (RMNER)

Токеномика Mner Club (RMNER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mner Club (RMNER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RMNER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RMNER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RMNER, изучите текущую цену RMNER!

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