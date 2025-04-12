Цена Liquid BGT (LBGT)
Текущая цена Liquid BGT (LBGT) сегодня составляет 8.01 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 6.64M USD. Цена LBGT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Liquid BGT:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Liquid BGT в течение дня составляет +7.18%
- Оборотное предложение составляет 828.36K USD
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За сегодня изменение цены Liquid BGT на USD составило $ +0.536499.
За последние 30 дней изменение цены Liquid BGT на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Liquid BGT на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Liquid BGT на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.536499
|+7.18%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Liquid BGT: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1.89%
+7.18%
-27.16%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
BeraPaw is a novel liquid wrapper protocol built atop Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) consensus mechanism. It simplifies and automates PoL interactions for participants, enabling them to unlock the full potential of Berachain’s governance token, BGT, in a decentralized and user-friendly manner. At its core, BeraPaw transforms Berachain’s native yield-bearing token, BGT, into a more versatile and liquid asset called Liquid BGT (LBGT).
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