Токеномика Liquid BGT (LBGT) Откройте для себя ключевую информацию о Liquid BGT (LBGT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Liquid BGT (LBGT) BeraPaw is a novel liquid wrapper protocol built atop Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) consensus mechanism. It simplifies and automates PoL interactions for participants, enabling them to unlock the full potential of Berachain’s governance token, BGT, in a decentralized and user-friendly manner. At its core, BeraPaw transforms Berachain’s native yield-bearing token, BGT, into a more versatile and liquid asset called Liquid BGT (LBGT). Официальный сайт: https://berapaw.com Whitepaper: http://docs.berapaw.com/ Купить LBGT сейчас!

Токеномика и анализ цен Liquid BGT (LBGT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Liquid BGT (LBGT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,05M $ 4,05M $ 4,05M Общее предложение: $ 2,14M $ 2,14M $ 2,14M Оборотное предложение: $ 2,14M $ 2,14M $ 2,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,05M $ 4,05M $ 4,05M Исторический максимум: $ 20,63 $ 20,63 $ 20,63 Исторический минимум: $ 1,59 $ 1,59 $ 1,59 Текущая цена: $ 1,89 $ 1,89 $ 1,89 Узнайте больше о цене Liquid BGT (LBGT)

Токеномика Liquid BGT (LBGT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Liquid BGT (LBGT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LBGT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LBGT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LBGT, изучите текущую цену LBGT!

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