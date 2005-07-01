Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Экосистема Berachain по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Berachain. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,855.22
-0.02%
-1.93%
-0.64%
$ 7.45B
$ 2.11
2
Линк
Линк
LINK
$ 8.209
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.99939
+0.01%
0.00%
+0.03%
$ 4.06B
$ 74.33M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,067.41
0.00%
-1.01%
+0.76%
$ 3.37B
$ 0.04
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.51B
$ 5.58M
7
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,012.0
-0.09%
-0.02%
-0.45%
$ 862.60M
$ 6.02K
8
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 64,180
+0.09%
-0.01%
-0.35%
$ 657.86M
$ 709.60K
9
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,725
-0.18%
-0.02%
-0.82%
$ 413.80M
$ 7.33K
10
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.68
+0.05%
-0.00%
-0.53%
$ 278.96M
$ 89.40K
11
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.356
-0.44%
-1.95%
+0.30%
$ 231.70M
$ 151.10K
12
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,420
-0.02%
-0.01%
-1.05%
$ 189.27M
$ 7.39K
13
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999872
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 111.66M
$ 1.36M
14
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1382
-0.43%
+0.07%
+14.46%
$ 91.54M
$ 441.80K
15
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,427
-0.06%
-0.01%
+3.27%
$ 62.45M
$ 43.40
16
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
-12.45%
$ 50.03M
$ 127.66
17
BERA
BERA
BERA
$ 0.1529
-0.65%
-2.04%
-4.18%
$ 42.49M
$ 481.97K
18
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.004
+0.52%
+0.01%
+0.42%
$ 34.17M
$ 3.53M
19
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.1297
+0.31%
+5.15%
-10.31%
$ 33.62M
$ 472.93K
20
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1985
-0.96%
+4.04%
-15.22%
$ 28.83M
$ 83.21K
21
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,005.07
-0.03%
-0.02%
-0.14%
$ 23.30M
$ 4.75K
22
SailOut Royalty
SailOut Royalty
SAIL.R
$ 14.59
0.00%
0.00%
0.00%
$ 21.88M
$ 1.35K
23
Peapods Finance
Peapods Finance
PEAS
$ 1.75
-4.37%
-0.02%
+61.14%
$ 17.39M
$ 69.94K
24
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.309592
+0.01%
-0.04%
+15.97%
$ 16.55M
$ 179.95K
25
BULLA
BULLA
BULLA
$ 0.0163
+0.01%
+14.92%
+20.78%
$ 16.30M
$ 43.04M
26
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,873.58
+0.01%
-0.02%
-0.04%
$ 13.91M
$ 430.86K
27
Infrared Bera
Infrared Bera
IBERA
$ 0.159415
-0.54%
0.00%
-4.34%
$ 13.28M
$ 7.94K
28
Honey
Honey
HONEY
$ 1.001
0.00%
+0.00%
+0.11%
$ 7.85M
$ 170.01K
29
POL Staked WBERA
POL Staked WBERA
SWBERA
$ 0.218931
-0.55%
-0.01%
-4.43%
$ 7.65M
$ 10.50K
30
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,994.46
0.00%
--
+1.28%
$ 7.62M
$ 40.07
31
Nectar
Nectar
NECT
$ 0.985093
+0.08%
+0.00%
+4.40%
$ 4.65M
$ 2.56K
32
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
$ 0.110338
-0.38%
-0.00%
-5.56%
$ 1.63M
$ 39.98K
33
Resolv USR
Resolv USR
USR
$ 0.129342
-0.01%
-0.02%
-10.33%
$ 1.05M
$ 178.25
34
Reservoir
Reservoir
DAM
$ 0.00302579
-2.35%
-0.01%
-15.72%
$ 779.28K
$ 3.95K
35
Reservoir srUSD
Reservoir srUSD
SRUSD
$ 1.15
0.00%
-0.00%
-0.86%
$ 715.82K
--
36
Infrared BGT
Infrared BGT
IBGT
$ 0.155552
-0.54%
-0.00%
-2.52%
$ 624.15K
$ 5.32K
37
Wrapped gBera
Wrapped gBera
WGBERA
$ 0.149572
-0.61%
-0.00%
-6.89%
$ 614.06K
$ 798.29
38
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
-17.66%
$ 535.24K
$ 46.45
39
Lair
Lair
LAIR
$ 0.00066102
-0.02%
-0.01%
-3.07%
$ 469.15K
$ 2.13K
40
NAV
NAV
NAV
$ 0.00041882
-3.02%
--
-40.65%
$ 418.79K
$ 475.91
41
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.001
0.00%
-0.00%
-0.10%
$ 351.85K
$ 659.12
42
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.151559
0.00%
-0.04%
-9.91%
$ 244.85K
$ 43.87
43
Plutus
Plutus
PLUTUS
$ 0.00311689
-0.53%
--
+7.01%
$ 241.46K
$ 1.73
44
Berachain Staked ETH
Berachain Staked ETH
BERAETH
$ 1,959.47
0.00%
--
+0.39%
$ 147.44K
$ 5.64
45
BYUSD
BYUSD
BYUSD
$ 1.001
+0.12%
+0.00%
+0.14%
$ 130.34K
$ 3.37K
46
Pollen
Pollen
POLLEN
$ 0.00050104
-0.52%
-0.01%
-3.85%
$ 119.31K
$ 71.52
47
aSUGAR
aSUGAR
ASUGAR
$ 0.02443609
0.00%
--
+0.07%
$ 61.71K
$ 36.35
48
Ooga Booga
Ooga Booga
OOGA
$ 0.00059302
-0.53%
-0.01%
-19.73%
$ 56.24K
$ 6.42
49
Smilee
Smilee
SMILEE
$ 0.02293737
0.00%
+0.00%
-3.81%
$ 45.87K
$ 19.93
50
bm
bm
BM
$ 4.055E-5
-0.44%
+0.80%
-12.21%
$ 40.55K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Berachain и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Berachain представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 56 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $29.55B.
Какой токен из категории Экосистема Berachain демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Berachain, отслеживаемых на MEXC, ZERO продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 15.14% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Berachain находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 56 токенов категории Экосистема Berachain, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Berachain относятся WBTC, LINK, USDE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Berachain?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Berachain составляет примерно $29.55B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Berachain, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.