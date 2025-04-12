Цена Kris (KRIS)
Текущая цена Kris (KRIS) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 129.50K USD. Цена KRIS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Kris:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Kris в течение дня составляет -11.06%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD
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За сегодня изменение цены Kris на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Kris на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Kris на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Kris на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-11.06%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Kris: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.94%
-11.06%
-4.07%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Kris is a community-driven meme coin on the Cronos blockchain focused on decentralized growth and grassroots engagement. The project avoids paid promotions, influencer-driven marketing, and centralized control. Instead, it emphasizes organic expansion through community-led initiatives and utility-based rewards. Key Features: Social Engagement Quests: Users earn $Kris by completing social tasks on platforms such as X, YouTube, and Reddit. Free Development Tools: Offers no-cost access to tools like NFT generators, buy/sell bots, and Discord launch bots for new projects. Accelerator Program: Supports emerging meme and NFT projects with essential decentralized applications. Holder Utilities: Provides access to tools like sniping bots, market analytics, copy trading, and token scanning tools for holders. ERC404 Implementation: Utilizes ERC404s to enhance liquidity and gated utility access. Kris operates without venture capital involvement and prioritizes community participation over centralized ownership.
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