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Цена Kira the Injective Cat (KIRA)

USD

График цены Kira the Injective Cat (KIRA) в реальном времени

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-27.90%(1D)

Цена Kira the Injective Cat (KIRA) сегодня

Текущая цена Kira the Injective Cat (KIRA) сегодня составляет 0.00002779 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.92M USD. Цена KIRA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Kira the Injective Cat:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 121.62K USD
- Изменение цены Kira the Injective Cat в течение дня составляет -27.95%
- Оборотное предложение составляет 69.00B USD

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Ценовые показатели Kira the Injective Cat (KIRA) - USD

За сегодня изменение цены Kira the Injective Cat на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Kira the Injective Cat на USD составило $ -0.0000172448.
За последние 60 дней изменение цены Kira the Injective Cat на USD составило $ -0.0000014491.
За последние 90 дней изменение цены Kira the Injective Cat на USD составило $ -0.000019688320488639074.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-27.95%
30 дней$ -0.0000172448-62.05%
60 дней$ -0.0000014491-5.21%
90 дней$ -0.000019688320488639074-41.46%

Анализ цен Kira the Injective Cat (KIRA)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Kira the Injective Cat: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.00002293
$ 0.00002293$ 0.00002293

$ 0.00003857
$ 0.00003857$ 0.00003857

$ 0.00027244
$ 0.00027244$ 0.00027244

+9.27%

-27.95%

-40.00%

Рыночная информация Kira the Injective Cat (KIRA)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

$ 121.62K
$ 121.62K$ 121.62K

69.00B
69.00B 69.00B

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Источник Kira the Injective Cat (KIRA)

Официальный веб-сайт

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KIRA на местную валюту

1 KIRA к AUD
A$0.000044464
1 KIRA к GBP
0.0000219541
1 KIRA к EUR
0.0000266784
1 KIRA к USD
$0.00002779
1 KIRA к MYR
RM0.0001244992
1 KIRA к TRY
0.0009787638
1 KIRA к JPY
¥0.0043708112
1 KIRA к RUB
0.0027759431
1 KIRA к INR
0.0023727102
1 KIRA к IDR
Rp0.4482257437
1 KIRA к PHP
0.0016301614
1 KIRA к EGP
￡E.0.0014122878
1 KIRA к BRL
R$0.0001764665
1 KIRA к CAD
C$0.0000397397
1 KIRA к BDT
0.003315347
1 KIRA к NGN
0.0429519461
1 KIRA к UAH
0.0011632894
1 KIRA к VES
Bs0.00141729
1 KIRA к PKR
Rs0.0077236747
1 KIRA к KZT
0.0143766007
1 KIRA к THB
฿0.0009481948
1 KIRA к TWD
NT$0.0009081772
1 KIRA к CHF
Fr0.0000244552
1 KIRA к HKD
HK$0.0002164841
1 KIRA к MAD
.د.م0.0002795674