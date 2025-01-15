Цена ivault (IVT)
Текущая цена ivault (IVT) сегодня составляет 0.04647639 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 7.52M USD. Цена IVT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка ivault:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 215.88K USD
- Изменение цены ivault в течение дня составляет -5.74%
- Оборотное предложение составляет 162.00M USD
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За сегодня изменение цены ivault на USD составило $ -0.00283329710442063.
За последние 30 дней изменение цены ivault на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены ivault на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены ivault на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00283329710442063
|-5.74%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен ivault: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.44%
-5.74%
-18.78%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points. Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”. Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions.
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