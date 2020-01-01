Токеномика ivault (IVT)

Токеномика ivault (IVT)

Откройте для себя ключевую информацию о ivault (IVT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ivault (IVT)

The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points.

Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”.

Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions.

Официальный сайт:
https://ivault.io
Whitepaper:
https://whitepaper.ivault.io

Токеномика и анализ цен ivault (IVT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ivault (IVT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M
Общее предложение:
$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B
Оборотное предложение:
$ 162.00M
$ 162.00M$ 162.00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 16.23M
$ 16.23M$ 16.23M
Исторический максимум:
$ 0.063788
$ 0.063788$ 0.063788
Исторический минимум:
$ 0.01185343
$ 0.01185343$ 0.01185343
Текущая цена:
$ 0.01352393
$ 0.01352393$ 0.01352393

Токеномика ivault (IVT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ivault (IVT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IVT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IVT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IVT, изучите текущую цену IVT!

Прогноз цены IVT

Хотите узнать, куда может двигаться IVT? Наша страница прогноза цены IVT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.