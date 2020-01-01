Токеномика ivault (IVT) Откройте для себя ключевую информацию о ivault (IVT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ivault (IVT) The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points. Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”. Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions. Официальный сайт: https://ivault.io Whitepaper: https://whitepaper.ivault.io Купить IVT сейчас!

Токеномика и анализ цен ivault (IVT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ivault (IVT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Общее предложение: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Оборотное предложение: $ 162.00M $ 162.00M $ 162.00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16.23M $ 16.23M $ 16.23M Исторический максимум: $ 0.063788 $ 0.063788 $ 0.063788 Исторический минимум: $ 0.01185343 $ 0.01185343 $ 0.01185343 Текущая цена: $ 0.01352393 $ 0.01352393 $ 0.01352393 Узнайте больше о цене ivault (IVT)

Токеномика ivault (IVT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ivault (IVT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IVT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IVT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IVT, изучите текущую цену IVT!

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