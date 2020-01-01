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Топ токенов категории Appchains по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Appchains. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11579
+0.02%
+1.24%
+3.34%
$ 98.07M
$ 586.65K
2
Geode Chain
Geode Chain
GEODE
$ 0.00236824
0.00%
--
+0.04%
$ 27.82M
$ 476.42
3
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02575115
+0.40%
-0.05%
+19.54%
$ 24.02M
$ 17.03M
4
ivault
ivault
IVT
$ 0.01279676
-0.19%
+0.01%
0.00%
$ 6.03M
$ 192.96K
5
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01491
+0.34%
-4.06%
+12.65%
$ 6.01M
$ 7.24M
6
PlatON
PlatON
LAT
$ 0.0006092
-0.25%
-0.28%
-2.12%
$ 4.20M
$ 93.91M
7
CONX
CONX
CONX
$ 0.00400357
+0.30%
-0.02%
+1.55%
$ 4.03M
$ 10.59K
8
Syndicate
Syndicate
SYND
$ 0.00851021
+2.31%
+0.02%
+6.60%
$ 3.99M
$ 383.89K
9
MEZO
MEZO
MEZO
$ 0.007674
-0.12%
-8.46%
-4.09%
$ 656.70K
$ 7.58M
10
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00566082
0.00%
+0.00%
+0.35%
$ 637.39K
$ 232.20
11
DuckChain Token
DuckChain Token
DUCK
$ 3.548E-5
+3.96%
-3.80%
-56.89%
$ 353.49K
--
12
Stargaze
Stargaze
STARS
$ 4.564E-5
+0.64%
-6.20%
-4.30%
$ 134.07K
--
13
Tanssi
Tanssi
TANSSI
$ 4.108E-5
0.00%
+0.40%
+0.37%
$ 17.18K
--
14
Underly
Underly
UND
$ 1.21275E-7
0.00%
-0.20%
+1.56%
$ 12.13K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Appchains и почему они так популярны?
Токены категории Appchains представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 14 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $175.98M.
Какой токен из категории Appchains демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Appchains, отслеживаемых на MEXC, DYDX продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.24% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Appchains находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 14 токенов категории Appchains, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Appchains относятся DYDX, GEODE, CTSI. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Appchains?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Appchains составляет примерно $175.98M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Appchains, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.