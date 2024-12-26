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Цена International Klein Blue (IKB)

USD

График цены International Klein Blue (IKB) в реальном времени

$0.0002347
$0.0002347$0.0002347
+0.20%(1D)

Цена International Klein Blue (IKB) сегодня

Текущая цена International Klein Blue (IKB) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 193.56K USD. Цена IKB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка International Klein Blue:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 35.70 USD
- Изменение цены International Klein Blue в течение дня составляет +0.28%
- Оборотное предложение составляет 824.71M USD

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Ценовые показатели International Klein Blue (IKB) - USD

За сегодня изменение цены International Klein Blue на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены International Klein Blue на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены International Klein Blue на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены International Klein Blue на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0.28%
30 дней$ 0-20.20%
60 дней$ 0+28.77%
90 дней$ 0--

Анализ цен International Klein Blue (IKB)

Ознакомьтесь с последним анализом цен International Klein Blue: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.23%

+0.28%

-6.10%

Рыночная информация International Klein Blue (IKB)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 193.56K
$ 193.56K$ 193.56K

$ 35.70
$ 35.70$ 35.70

824.71M
824.71M 824.71M

Что такое International Klein Blue (IKB)

IKB is the first art meme token that reimagines the concept of art ownership in the digital age. Inspired by the radical artistic philosophy of Yves Klein, IKB challenges the traditional notion of material art by creating a fungible token that embodies the immaterial and experiential aspects of art. The project represents a shift from physical artwork to a digital experience, allowing collectors to own a part of the conceptual journey that transcends physical mediums.

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Источник International Klein Blue (IKB)

Официальный веб-сайт

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