Токеномика International Klein Blue (IKB) Откройте для себя ключевую информацию о International Klein Blue (IKB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о International Klein Blue (IKB) IKB is the first art meme token that reimagines the concept of art ownership in the digital age. Inspired by the radical artistic philosophy of Yves Klein, IKB challenges the traditional notion of material art by creating a fungible token that embodies the immaterial and experiential aspects of art. The project represents a shift from physical artwork to a digital experience, allowing collectors to own a part of the conceptual journey that transcends physical mediums. Официальный сайт: https://ikb-token.co/ Купить IKB сейчас!

Токеномика и анализ цен International Klein Blue (IKB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене International Klein Blue (IKB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 172,94K $ 172,94K $ 172,94K Общее предложение: $ 824,68M $ 824,68M $ 824,68M Оборотное предложение: $ 824,68M $ 824,68M $ 824,68M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 172,94K $ 172,94K $ 172,94K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00020973 $ 0,00020973 $ 0,00020973 Узнайте больше о цене International Klein Blue (IKB)

Токеномика International Klein Blue (IKB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики International Klein Blue (IKB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IKB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IKB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IKB, изучите текущую цену IKB!

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