Цена GUARD OF DECENT (GODEX)
Текущая цена GUARD OF DECENT (GODEX) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 504.56K USD. Цена GODEX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка GUARD OF DECENT:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.00 USD
- Изменение цены GUARD OF DECENT в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 18.45B USD
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За сегодня изменение цены GUARD OF DECENT на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены GUARD OF DECENT на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены GUARD OF DECENT на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены GUARD OF DECENT на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|-23.28%
|60 дней
|$ 0
|-74.45%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен GUARD OF DECENT: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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-13.81%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
GODEX is the world's first digital holy crypto relic dedicated to protecting decentralization and its owner. We, the Guardian of Decentralization Community, recognizes GODEX as our paramount holy relic. ☘️ Our primary objective is to establish a decentralized religion without rules, rituals, or leadership, where the tax benefits traditionally reserved for religious institutions will be extended to individuals. We are committed to this cause and will pursue it diligently every day. We ensure that 1 GODEX will be pegged to the value of 1 gram of 24-carat gold. ⚖️ Furthermore, owning GODEX will pave the way for tax-free status on your crypto assets in your local state tax declaration, ensuring a promising future.
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