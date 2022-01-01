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Топ токенов категории Solana Token-2022 по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Solana Token-2022. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Xai
Xai
XAI
$ 0.006755
+0.24%
-3.70%
+10.97%
$ 14.02M
$ 10.83M
2
Anthropic PreStocks
Anthropic PreStocks
ANTHROPIC
$ 807.52
-0.03%
-0.00%
+14.13%
$ 5.96M
$ 764.72K
3
The Digital Dinar
The Digital Dinar
DINAR
$ 0.13103
+0.14%
-0.01%
-0.45%
$ 2.75M
$ 19.24K
4
OpenAI PreStocks
OpenAI PreStocks
OPENAI
$ 1,193.62
-0.03%
+0.03%
+15.53%
$ 1.67M
$ 782.60K
5
Anduril PreStocks
Anduril PreStocks
ANDURIL
$ 137.34
+1.12%
+0.08%
+16.82%
$ 1.40M
$ 114.48K
6
Fluxbot
Fluxbot
FLUXB
$ 0.00246952
0.00%
-0.00%
-3.81%
$ 1.06M
$ 102.33
7
Kalshi PreStocks
Kalshi PreStocks
KALSHI
$ 711.27
0.00%
+0.13%
+3.70%
$ 933.20K
$ 50.78K
8
Polymarket PreStocks
Polymarket PreStocks
POLYMARKET
$ 152.6
+10.80%
+0.11%
+5.03%
$ 735.39K
$ 6.01K
9
Crecoin
Crecoin
$CREC
$ 0.00038336
+0.28%
-0.01%
+1.52%
$ 721.08K
$ 13.05
10
catwifhat
catwifhat
$CWIF
$ 2.3239E-8
+0.08%
+5.80%
+8.08%
$ 655.47K
--
11
BonkEarn
BonkEarn
BERN
$ 0.00062544
+0.30%
+0.06%
+0.94%
$ 593.62K
$ 26.55
12
Infinite Money Glitch
Infinite Money Glitch
IMG
$ 0.00048754
+0.33%
+0.01%
-6.27%
$ 477.23K
$ 1.36K
13
Hyper Bull
Hyper Bull
HBULL
$ 0.0004411
-1.50%
-0.06%
-48.44%
$ 441.10K
$ 632.40K
14
ai16z
ai16z
AI16Z
$ 0.00030599
+0.29%
-0.07%
+9.31%
$ 336.55K
$ 4.97K
15
Veterans for the Cause
Veterans for the Cause
VETS
$ 0.00331201
0.00%
+0.00%
+4.93%
$ 331.20K
$ 1.04
16
GUARD OF DECENT
GUARD OF DECENT
GODEX
$ 2.147E-5
0.00%
+1.20%
+3.52%
$ 181.36K
--
17
White Claw
White Claw
WCLAW
$ 0.00021713
0.00%
-0.00%
+1.50%
$ 169.79K
$ 14.90
18
Revshare
Revshare
REVS
$ 0.00023944
+0.33%
+0.14%
+1.80%
$ 161.54K
$ 540.65
19
Burncoin
Burncoin
BURN
$ 0.00779864
+0.30%
+0.05%
+1.23%
$ 154.38K
$ 37.74
20
DLMM
DLMM
DLMM
$ 0.00018935
+0.71%
-0.00%
-25.83%
$ 137.13K
$ 101.73
21
ScrollPay AI
ScrollPay AI
SCROLL
$ 8.264E-5
-0.33%
-1.50%
-12.74%
$ 82.64K
--
22
MaryJaneCoin
MaryJaneCoin
MARYJ
$ 8.184E-5
0.00%
-15.70%
-13.52%
$ 81.84K
--
23
penguinxbt
penguinxbt
PENGXBT
$ 5.74E-5
+0.31%
-9.90%
+16.05%
$ 51.65K
--
24
SolControl
SolControl
SCTRL
$ 2.893E-5
0.00%
-1.20%
-1.53%
$ 29.27K
--
25
MUNTZE
MUNTZE
MUNTZE
$ 1.914E-5
0.00%
+4.90%
-1.75%
$ 18.49K
--
26
DARK
DARK
DARK
$ 1.735E-5
0.00%
+241.00%
-0.46%
$ 16.77K
--
27
Blindfold Finance
Blindfold Finance
BLIND
$ 1.552E-5
0.00%
-2.10%
-0.89%
$ 15.27K
--
28
SLINKsol
SLINKsol
SLINK
$ 1.409E-5
0.00%
-1.40%
+1.44%
$ 13.81K
--
29
tappycoin
tappycoin
TAPPY
$ 2.251E-5
-0.31%
-16.40%
-20.68%
$ 13.73K
--
30
Russian Oil Asset Reserve
Russian Oil Asset Reserve
ROAR
$ 1.316E-5
0.00%
0.00%
-3.87%
$ 13.16K
--
31
ENTROPY
ENTROPY
ENT
$ 3.98E-6
-1.24%
-4.80%
-4.33%
$ 11.82K
--
32
World Rebuilding Trust
World Rebuilding Trust
WRT
$ 1.13E-5
+0.27%
+1.90%
+1.71%
$ 11.30K
--
33
SolFlow
SolFlow
SFLOW
$ 1.05E-5
-1.41%
-6.20%
-3.49%
$ 10.33K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Solana Token-2022 и почему они так популярны?
Токены категории Solana Token-2022 представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 33 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $33.28M.
Какой токен из категории Solana Token-2022 демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Solana Token-2022, отслеживаемых на MEXC, DARK продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 241.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Solana Token-2022 находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 33 токенов категории Solana Token-2022, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Solana Token-2022 относятся XAI, ANTHROPIC, DINAR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Solana Token-2022?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Solana Token-2022 составляет примерно $33.28M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Solana Token-2022, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.