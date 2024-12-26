Логотип Ekubo Protocol

Цена Ekubo Protocol (EKUBO)

USD

График цены Ekubo Protocol (EKUBO) в реальном времени

$3.64
$3.64$3.64
+0.30%(1D)

Цена Ekubo Protocol (EKUBO) сегодня

Текущая цена Ekubo Protocol (EKUBO) сегодня составляет 3.64 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 36.34M USD. Цена EKUBO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Ekubo Protocol:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 289.51K USD
- Изменение цены Ekubo Protocol в течение дня составляет +0.54%
- Оборотное предложение составляет 10.00M USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене EKUBO к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах EKUBO.

Ценовые показатели Ekubo Protocol (EKUBO) - USD

За сегодня изменение цены Ekubo Protocol на USD составило $ +0.01942798.
За последние 30 дней изменение цены Ekubo Protocol на USD составило $ +0.4184311040.
За последние 60 дней изменение цены Ekubo Protocol на USD составило $ +3.4722542400.
За последние 90 дней изменение цены Ekubo Protocol на USD составило $ +1.1827021236334637.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.01942798+0.54%
30 дней$ +0.4184311040+11.50%
60 дней$ +3.4722542400+95.39%
90 дней$ +1.1827021236334637+48.13%

Анализ цен Ekubo Protocol (EKUBO)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Ekubo Protocol: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 3.51
$ 3.51$ 3.51

$ 3.66
$ 3.66$ 3.66

$ 4.02
$ 4.02$ 4.02

+0.12%

+0.54%

+4.82%

Рыночная информация Ekubo Protocol (EKUBO)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 36.34M
$ 36.34M$ 36.34M

$ 289.51K
$ 289.51K$ 289.51K

10.00M
10.00M 10.00M

Что такое Ekubo Protocol (EKUBO)

Governs the most advanced and #1 AMM by TVL on Starknet, Ekubo

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Ekubo Protocol (EKUBO)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ekubo Protocol (EKUBO)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

EKUBO на местную валюту

1 EKUBO к AUD
A$5.824
1 EKUBO к GBP
2.8028
1 EKUBO к EUR
3.4944
1 EKUBO к USD
$3.64
1 EKUBO к MYR
RM16.3072
1 EKUBO к TRY
128.2008
1 EKUBO к JPY
¥572.8632
1 EKUBO к RUB
363.636
1 EKUBO к INR
310.7104
1 EKUBO к IDR
Rp58,709.6692
1 EKUBO к PHP
213.5224
1 EKUBO к EGP
￡E.185.1304
1 EKUBO к BRL
R$23.114
1 EKUBO к CAD
C$5.2052
1 EKUBO к BDT
434.252
1 EKUBO к NGN
5,625.9476
1 EKUBO к UAH
152.3704
1 EKUBO к VES
Bs185.64
1 EKUBO к PKR
Rs1,011.6652
1 EKUBO к KZT
1,883.0812
1 EKUBO к THB
฿124.1968
1 EKUBO к TWD
NT$119.028
1 EKUBO к CHF
Fr3.2032
1 EKUBO к HKD
HK$28.3556
1 EKUBO к MAD
.د.م36.6184