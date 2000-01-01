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Топ токенов категории Автоматизированный маркет-мейкер (AMM) по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Автоматизированный маркет-мейкер (AMM). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3,928
-0,23%
-3,03%
+0,43%
$ 2,45B
$ 68,73K
2
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1,45
+0,35%
-0,34%
+1,90%
$ 509,50M
$ 256,96K
3
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0,4152
-0,02%
-1,43%
-0,14%
$ 394,96M
$ 153,35K
4
Curve
Curve
CRV
$ 0,2602
+5,11%
+8,64%
+26,34%
$ 392,83M
$ 3,17M
5
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1,358
-0,44%
-1,95%
+0,30%
$ 231,70M
$ 151,10K
6
Raydium
Raydium
RAY
$ 0,6302
-0,33%
-2,58%
+1,61%
$ 169,83M
$ 97,51K
7
BUILDon
BUILDon
B
$ 0,16796
+0,80%
+16,16%
-1,47%
$ 166,91M
$ 1,23M
8
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0,08315
-0,17%
-1,68%
+1,18%
$ 117,34M
$ 648,34K
9
Orca
Orca
ORCA
$ 1,0658
-0,14%
-1,14%
-1,36%
$ 64,88M
$ 52,52K
10
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0,1693
+0,72%
-4,09%
+7,51%
$ 48,45M
$ 431,90K
11
Babylon
Babylon
BABY
$ 0,01289
-0,92%
-3,29%
+23,99%
$ 47,90M
$ 5,14M
12
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8,14117E-7
+0,80%
-3,80%
-12,73%
$ 35,46M
--
13
SODAX
SODAX
SODA
$ 0,02348197
0,00%
--
+0,06%
$ 35,22M
$ 1,46
14
Magma Finance
Magma Finance
MAGMA
$ 0,18103
-2,26%
-6,51%
-29,86%
$ 34,30M
$ 593,31K
15
Bancor
Bancor
BNT
$ 0,2604
+0,08%
-4,51%
-2,72%
$ 28,12M
$ 251,99K
16
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0,3124
+0,45%
-3,61%
+16,43%
$ 27,57M
$ 194,39K
17
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0,03016
-0,30%
-1,24%
+9,15%
$ 23,47M
$ 2,01M
18
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0,1042
0,00%
-2,71%
+1,17%
$ 21,81M
$ 498,07K
19
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0,01132
-0,18%
-5,28%
-0,96%
$ 21,36M
$ 4,78M
20
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0,06787
-0,10%
-2,02%
+4,13%
$ 15,62M
$ 861,16K
21
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3,667
+0,90%
-2,38%
+5,82%
$ 14,78M
$ 18,25K
22
JOE
JOE
JOE
$ 0,02804
+0,11%
-8,22%
+14,41%
$ 12,71M
$ 2,40M
23
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0,02371
-0,04%
-3,97%
+11,84%
$ 10,47M
$ 3,03M
24
balancer
balancer
BAL
$ 0,10759
-0,18%
-1,74%
+0,09%
$ 7,50M
$ 502,32K
25
Anyswap
Anyswap
ANY
$ 0,513299
+0,06%
-0,00%
+1,27%
$ 6,77M
$ 16,37
26
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0,008086
+0,04%
-2,65%
+2,12%
$ 6,16M
$ 7,13M
27
Minswap
Minswap
MIN
$ 0,003191
+0,06%
-0,62%
+1,00%
$ 5,58M
$ 5,47M
28
Ekubo Protocol
Ekubo Protocol
EKUBO
$ 0,444292
+0,08%
-0,02%
-7,13%
$ 4,44M
$ 6,27K
29
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0,008108
-0,96%
-4,00%
-4,53%
$ 4,05M
$ 6,83M
30
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0,01914072
+0,14%
0,00%
-7,05%
$ 2,87M
$ 59,84K
31
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0,01948
-0,97%
+0,73%
-7,39%
$ 2,17M
$ 2,30M
32
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
$ 0,110338
-0,38%
-0,00%
-5,56%
$ 1,63M
$ 39,98K
33
RocketX exchange
RocketX exchange
RVF
$ 0,01919
0,00%
-0,88%
+1,21%
$ 1,59M
$ 384,71K
34
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0,00271723
+15,11%
-0,07%
-1,20%
$ 1,29M
$ 10,52K
35
Cream
Cream
CREAM
$ 0,426626
0,00%
--
+2,48%
$ 1,25M
$ 850,29
36
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
$ 0,101946
-0,11%
-0,02%
-1,55%
$ 1,11M
$ 120,02
37
Saber
Saber
SBR
$ 0,00033851
+2,71%
+0,01%
-1,89%
$ 1,03M
$ 6,54K
38
Netswap
Netswap
NETT
$ 0,00922519
+0,01%
0,00%
+0,37%
$ 889,76K
$ 419,63
39
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0,00566082
0,00%
+0,00%
+0,35%
$ 637,39K
$ 232,20
40
Hydrex
Hydrex
HYDX
$ 0,0137296
-0,02%
-0,01%
-17,87%
$ 623,16K
$ 4,50K
41
Turbos Finance
Turbos Finance
TURBOS
$ 9,074E-5
-0,41%
-12,90%
-11,63%
$ 600,23K
--
42
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0,00071923
-0,01%
-0,00%
+0,53%
$ 566,34K
$ 2,42K
43
Blackhole
Blackhole
BLACK
$ 0,0017847
+0,52%
-0,00%
-2,07%
$ 456,82K
$ 6,56K
44
DefiTuna
DefiTuna
TUNA
$ 0,00150695
-1,00%
-0,00%
+1,10%
$ 424,21K
$ 78,05
45
Ferro
Ferro
FER
$ 8,159E-5
-0,23%
+0,90%
-3,16%
$ 415,68K
--
46
zkSwap Finance
zkSwap Finance
ZF
$ 0,00036431
-0,03%
-0,02%
-1,31%
$ 236,66K
$ 12,53K
47
Biswap
Biswap
BSW
$ 0,00036108
+0,02%
-0,01%
+0,34%
$ 180,17K
$ 403,75
48
Paintswap
Paintswap
BRUSH
$ 0,00041991
0,00%
-0,02%
+4,70%
$ 171,10K
$ 94,91
49
ApeBond
ApeBond
ABOND
$ 0,00043567
+0,03%
-0,01%
+5,81%
$ 154,12K
$ 152,19
50
BSCS
BSCS
BSCS
$ 0,00029942
+0,04%
-0,01%
+0,59%
$ 119,47K
$ 14,29

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Автоматизированный маркет-мейкер (AMM) и почему они так популярны?
Токены категории Автоматизированный маркет-мейкер (AMM) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 64 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $4.92B.
Какой токен из категории Автоматизированный маркет-мейкер (AMM) демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Автоматизированный маркет-мейкер (AMM), отслеживаемых на MEXC, B продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 16.16% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Автоматизированный маркет-мейкер (AMM) находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 64 токенов категории Автоматизированный маркет-мейкер (AMM), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Автоматизированный маркет-мейкер (AMM) относятся UNI, CAKE, AERO. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Автоматизированный маркет-мейкер (AMM)?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Автоматизированный маркет-мейкер (AMM) составляет примерно $4.92B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Автоматизированный маркет-мейкер (AMM), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.