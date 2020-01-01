Токеномика Ekubo Protocol (EKUBO) Откройте для себя ключевую информацию о Ekubo Protocol (EKUBO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ekubo Protocol (EKUBO) Governs the most advanced and #1 AMM by TVL on Starknet, Ekubo Официальный сайт: https://app.ekubo.org/ Whitepaper: https://docs.ekubo.org/integration-guides/till-pattern Купить EKUBO сейчас!

Токеномика и анализ цен Ekubo Protocol (EKUBO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ekubo Protocol (EKUBO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 49,04M $ 49,04M $ 49,04M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 49,04M $ 49,04M $ 49,04M Исторический максимум: $ 7,17 $ 7,17 $ 7,17 Исторический минимум: $ 0,735467 $ 0,735467 $ 0,735467 Текущая цена: $ 4,91 $ 4,91 $ 4,91 Узнайте больше о цене Ekubo Protocol (EKUBO)

Токеномика Ekubo Protocol (EKUBO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ekubo Protocol (EKUBO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EKUBO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EKUBO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EKUBO, изучите текущую цену EKUBO!

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