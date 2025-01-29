Цена Doge Caucus (DOGECAUCUS)
Текущая цена Doge Caucus (DOGECAUCUS) сегодня составляет 1.64 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.64M USD. Цена DOGECAUCUS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Doge Caucus:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 291.81K USD
- Изменение цены Doge Caucus в течение дня составляет -2.03%
- Оборотное предложение составляет 1.00M USD
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За сегодня изменение цены Doge Caucus на USD составило $ -0.034078172430547.
За последние 30 дней изменение цены Doge Caucus на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Doge Caucus на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Doge Caucus на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.034078172430547
|-2.03%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Doge Caucus: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-5.01%
-2.03%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project.
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|1 DOGECAUCUS к AUD
A$2.624
|1 DOGECAUCUS к GBP
￡1.312
|1 DOGECAUCUS к EUR
€1.558
|1 DOGECAUCUS к USD
$1.64
|1 DOGECAUCUS к MYR
RM7.1996
|1 DOGECAUCUS к TRY
₺58.6628
|1 DOGECAUCUS к JPY
¥254.5772
|1 DOGECAUCUS к RUB
₽160.72
|1 DOGECAUCUS к INR
₹141.9584
|1 DOGECAUCUS к IDR
Rp26,451.6092
|1 DOGECAUCUS к PHP
₱95.8252
|1 DOGECAUCUS к EGP
￡E.82.3608
|1 DOGECAUCUS к BRL
R$9.594
|1 DOGECAUCUS к CAD
C$2.3452
|1 DOGECAUCUS к BDT
৳199.096
|1 DOGECAUCUS к NGN
₦2,546.5756
|1 DOGECAUCUS к UAH
₴68.9128
|1 DOGECAUCUS к VES
Bs93.48
|1 DOGECAUCUS к PKR
Rs456.9368
|1 DOGECAUCUS к KZT
₸846.6664
|1 DOGECAUCUS к THB
฿55.268
|1 DOGECAUCUS к TWD
NT$53.8412
|1 DOGECAUCUS к CHF
Fr1.476
|1 DOGECAUCUS к HKD
HK$12.7592
|1 DOGECAUCUS к MAD
.د.م16.4