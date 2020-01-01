Токеномика Doge Caucus (DOGECAUCUS) Откройте для себя ключевую информацию о Doge Caucus (DOGECAUCUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Doge Caucus (DOGECAUCUS) The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project. Официальный сайт: https://www.dogecaucus.io Купить DOGECAUCUS сейчас!

Токеномика и анализ цен Doge Caucus (DOGECAUCUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Doge Caucus (DOGECAUCUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,60K $ 19,60K $ 19,60K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,60K $ 19,60K $ 19,60K Исторический максимум: $ 4,58 $ 4,58 $ 4,58 Исторический минимум: $ 0,01271748 $ 0,01271748 $ 0,01271748 Текущая цена: $ 0,01960102 $ 0,01960102 $ 0,01960102 Узнайте больше о цене Doge Caucus (DOGECAUCUS)

Токеномика Doge Caucus (DOGECAUCUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Doge Caucus (DOGECAUCUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOGECAUCUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOGECAUCUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGECAUCUS, изучите текущую цену DOGECAUCUS!

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