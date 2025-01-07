Цена Composite (CMST)
Текущая цена Composite (CMST) сегодня составляет 0.125395 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 37.98K USD. Цена CMST к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Composite:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 172.22 USD
- Изменение цены Composite в течение дня составляет -0.69%
- Оборотное предложение составляет 302.86K USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене CMST к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах CMST.
За сегодня изменение цены Composite на USD составило $ -0.0008837540318428.
За последние 30 дней изменение цены Composite на USD составило $ -0.0209709469.
За последние 60 дней изменение цены Composite на USD составило $ +0.0253992462.
За последние 90 дней изменение цены Composite на USD составило $ +0.00337733920772623.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0008837540318428
|-0.69%
|30 дней
|$ -0.0209709469
|-16.72%
|60 дней
|$ +0.0253992462
|+20.26%
|90 дней
|$ +0.00337733920772623
|+2.77%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Composite: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.65%
-0.69%
+9.42%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
COMPOSITE - CMST is a collateralized stablecoin for Interchain built on Comdex chain. Inspired mainly by the robust and reliable model built by MakerDao for $DAI stablecoin, $CMST can be minted permissionless-ly as a debt against collateralized CDPs of interchain assets. Composite can be minted on https://harborprotocol.one/home . Users can choose from a wide range of Cosmos ecosystem assets and interchain assets as collateral to mint $CMST. $CMST’s mechanism is designed to be the most reliable model for stablecoins, which is censorship-resistant, permissionless, and decentralized. Composite is a stablecoin designed to be a stable representation of purchasing power and is therefore soft pegged to $1; however, as the global macro landscape develops, that may be subject to change in the future. CMST and Harbor Protocol References Website: https://harborprotocol.one/home Mechanism Docs: https://docs.harborprotocol.one/ Code Audit Report: https://github.com/oak-security/audit-reports/tree/master/Comdex Community Channels: Harbor Protocol on Twitter - https://twitter.com/Harbor_Protocol Composite Money (CMST) on Twitter - https://twitter.com/Composite_Money Composite Money (CMST) Community Chat: https://t.me/Composite_Money Forum: https://forum.comdex.one/ Blog: https://blog.comdex.one
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 CMST к AUD
A$0.19937805
|1 CMST к GBP
￡0.09906205
|1 CMST к EUR
€0.1203792
|1 CMST к USD
$0.125395
|1 CMST к MYR
RM0.56302355
|1 CMST к TRY
₺4.4289514
|1 CMST к JPY
¥19.762252
|1 CMST к RUB
₽13.3545675
|1 CMST к INR
₹10.7438436
|1 CMST к IDR
Rp2,022.49971685
|1 CMST к PHP
₱7.27416395
|1 CMST к EGP
￡E.6.35125675
|1 CMST к BRL
R$0.76616345
|1 CMST к CAD
C$0.17931485
|1 CMST к BDT
৳15.2956821
|1 CMST к NGN
₦193.80925805
|1 CMST к UAH
₴5.31800195
|1 CMST к VES
Bs6.52054
|1 CMST к PKR
Rs35.0754894
|1 CMST к KZT
₸66.5571581
|1 CMST к THB
฿4.3211117
|1 CMST к TWD
NT$4.1004165
|1 CMST к CHF
Fr0.1128555
|1 CMST к HKD
HK$0.97431915
|1 CMST к MAD
.د.م1.25771185