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Топ токенов категории Экосистема Cosmos по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Cosmos. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.412
-0.91%
+1.88%
+3.15%
$ 723.35M
$ 270.14K
2
Injective
Injective
INJ
$ 4.454
+0.52%
+0.77%
-9.73%
$ 445.97M
$ 215.97K
3
TIA
TIA
TIA
$ 0.3272
-0.18%
-0.30%
-3.14%
$ 300.73M
$ 1.09M
4
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11571
+0.02%
+1.24%
+3.34%
$ 98.07M
$ 586.65K
5
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,861.7
-0.04%
-0.03%
-0.83%
$ 34.58M
$ 273.62K
6
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03004
-0.30%
-1.24%
+9.15%
$ 23.47M
$ 2.01M
7
SCRT
SCRT
SCRT
$ 0.03187
-0.28%
-1.24%
-1.87%
$ 10.96M
$ 1.85M
8
Dymension
Dymension
DYM
$ 0.01495
+0.40%
-5.62%
+11.24%
$ 8.13M
$ 4.88M
9
JUNO
JUNO
JUNO
$ 0.0208983
-0.16%
+0.01%
-2.86%
$ 1.66M
$ 592.15
10
Kima Network
Kima Network
KIMA
$ 0.00182935
+2.97%
--
-39.60%
$ 384.16K
$ 24.78
11
IXO
IXO
IXO
$ 0.00230328
-0.33%
+0.03%
+10.81%
$ 199.56K
$ 9.36
12
Stargaze
Stargaze
STARS
$ 4.564E-5
+0.64%
-6.20%
-4.30%
$ 134.07K
--
13
Stride Staked Injective
Stride Staked Injective
STINJ
$ 6.7
+0.45%
+0.00%
-9.58%
$ 101.61K
$ 1.59K
14
WDOT
WDOT
WDOT
$ 0.807213
-0.01%
+0.00%
-3.39%
$ 81.76K
$ 43.69
15
Composite
Composite
CMST
$ 0.05105
0.00%
--
0.00%
$ 15.46K
$ 478.23

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Cosmos и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Cosmos представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 15 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.65B.
Какой токен из категории Экосистема Cosmos демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Cosmos, отслеживаемых на MEXC, ATOM продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.88% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Cosmos находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 15 токенов категории Экосистема Cosmos, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Cosmos относятся ATOM, INJ, TIA. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Cosmos?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Cosmos составляет примерно $1.65B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Cosmos, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.