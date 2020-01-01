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Топ токенов категории Экосистема Secret по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Secret. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Injective
Injective
INJ
$ 4.508
+0.45%
+0.88%
-9.46%
$ 446.07M
$ 216.41K
2
TIA
TIA
TIA
$ 0.3261
-0.12%
-0.61%
-3.32%
$ 299.99M
$ 1.11M
3
$ 0.0369
-0.27%
-1.47%
+0.24%
$ 43.80M
$ 38.49K
4
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03026
+0.30%
-2.36%
+8.26%
$ 23.43M
$ 2.03M
5
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00675357
+0.93%
+0.01%
-2.45%
$ 4.68M
$ 727.39
6
Stride Staked Atom
Stride Staked Atom
STATOM
$ 2.75
+0.36%
+0.02%
+4.17%
$ 3.68M
$ 9.88K
7
JUNO
JUNO
JUNO
$ 0.02076778
-0.43%
+0.01%
-3.39%
$ 1.65M
$ 569.75
8
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0.986084
+0.37%
-0.00%
-0.66%
$ 1.39M
$ 16.69
9
Shade Protocol
Shade Protocol
SHD
$ 0.083385
+0.05%
+0.00%
+16.12%
$ 450.03K
$ 11.01K
10
Stride Staked Injective
Stride Staked Injective
STINJ
$ 6.7
+0.15%
+0.01%
-9.58%
$ 101.66K
$ 1.59K
11
Axelar Wrapped Ether
Axelar Wrapped Ether
AXLETH
$ 1,877.7
+0.11%
-0.02%
-0.33%
$ 93.18K
$ 4.69K
12
WDOT
WDOT
WDOT
$ 0.806573
-0.08%
0.00%
-3.48%
$ 81.69K
$ 43.67
13
Jackal Protocol
Jackal Protocol
JKL
$ 0.00035686
+0.23%
-0.21%
-29.13%
$ 47.03K
$ 435.64
14
Composite
Composite
CMST
$ 0.05105
0.00%
--
0.00%
$ 15.46K
$ 478.23

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Secret и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Secret представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 14 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $825.47M.
Какой токен из категории Экосистема Secret демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Secret, отслеживаемых на MEXC, INJ продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.88% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Secret находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 14 токенов категории Экосистема Secret, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Secret относятся INJ, TIA, WAXL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Secret?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Secret составляет примерно $825.47M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Secret, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.