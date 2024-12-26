Цена Chinese Doge Wow (CHIDO)
Текущая цена Chinese Doge Wow (CHIDO) сегодня составляет 0.00313119 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.98M USD. Цена CHIDO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Chinese Doge Wow:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 104.01K USD
- Изменение цены Chinese Doge Wow в течение дня составляет -11.48%
- Оборотное предложение составляет 951.48M USD
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За сегодня изменение цены Chinese Doge Wow на USD составило $ -0.0004062095042779.
За последние 30 дней изменение цены Chinese Doge Wow на USD составило $ +0.0124439026.
За последние 60 дней изменение цены Chinese Doge Wow на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Chinese Doge Wow на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0004062095042779
|-11.48%
|30 дней
|$ +0.0124439026
|+397.42%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Chinese Doge Wow: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.74%
-11.48%
-22.61%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months.
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