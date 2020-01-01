Токеномика Chinese Doge Wow (CHIDO) Откройте для себя ключевую информацию о Chinese Doge Wow (CHIDO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chinese Doge Wow (CHIDO) Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months. Официальный сайт: https://chidoonbase.xyz/ Купить CHIDO сейчас!

Токеномика и анализ цен Chinese Doge Wow (CHIDO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chinese Doge Wow (CHIDO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,07M $ 1,07M $ 1,07M Общее предложение: $ 951,48M $ 951,48M $ 951,48M Оборотное предложение: $ 951,48M $ 951,48M $ 951,48M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,07M $ 1,07M $ 1,07M Исторический максимум: $ 0,0187939 $ 0,0187939 $ 0,0187939 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0011279 $ 0,0011279 $ 0,0011279 Узнайте больше о цене Chinese Doge Wow (CHIDO)

Токеномика Chinese Doge Wow (CHIDO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chinese Doge Wow (CHIDO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHIDO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHIDO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHIDO, изучите текущую цену CHIDO!

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