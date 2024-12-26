Цена Charli3 (C3)
Текущая цена Charli3 (C3) сегодня составляет 0.081796 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.75M USD. Цена C3 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Charli3:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 44.10K USD
- Изменение цены Charli3 в течение дня составляет -0.71%
- Оборотное предложение составляет 21.42M USD
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За сегодня изменение цены Charli3 на USD составило $ -0.0005921974549994.
За последние 30 дней изменение цены Charli3 на USD составило $ -0.0369311639.
За последние 60 дней изменение цены Charli3 на USD составило $ +0.0739277810.
За последние 90 дней изменение цены Charli3 на USD составило $ +0.020939373376700424.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0005921974549994
|-0.71%
|30 дней
|$ -0.0369311639
|-45.15%
|60 дней
|$ +0.0739277810
|+90.38%
|90 дней
|$ +0.020939373376700424
|+34.41%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Charli3: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.83%
-0.71%
+4.06%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Charli3 is the first decentralized oracle being built on Cardano. This allows Charli3 to have all the benefits of existing successful oracle protocols, while having the flexibility of a much more agile blockchain backbone. Charli3 finds a niche within the Cardano ecosystem. By being native to Cardano’s blockchain, it will have the lowest barrier to entry for functioning as the standard decentralized oracle of all Cardano based projects. The added benefit of being on Cardano’s blockchain includes agility of the network, and being in a low transaction fee environment. While these advantages may seem subtle, the growth of any decentralized oracle relies on it’s adoption. Charli3 will be the clear choice for any project building on the Cardano Blockchain.
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