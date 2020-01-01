Токеномика Charli3 (C3) Откройте для себя ключевую информацию о Charli3 (C3), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Charli3 (C3) Charli3 is the first decentralized oracle being built on Cardano. This allows Charli3 to have all the benefits of existing successful oracle protocols, while having the flexibility of a much more agile blockchain backbone. Charli3 finds a niche within the Cardano ecosystem. By being native to Cardano’s blockchain, it will have the lowest barrier to entry for functioning as the standard decentralized oracle of all Cardano based projects. The added benefit of being on Cardano’s blockchain includes agility of the network, and being in a low transaction fee environment. While these advantages may seem subtle, the growth of any decentralized oracle relies on it’s adoption. Charli3 will be the clear choice for any project building on the Cardano Blockchain. Официальный сайт: https://charli3.io/ Whitepaper: https://charli3.io/assets/downloads/charli3-whitepaper.pdf Купить C3 сейчас!

Токеномика и анализ цен Charli3 (C3) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Charli3 (C3), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,20M $ 1,20M $ 1,20M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 35,67M $ 35,67M $ 35,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,35M $ 3,35M $ 3,35M Исторический максимум: $ 4,19 $ 4,19 $ 4,19 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,03350172 $ 0,03350172 $ 0,03350172 Узнайте больше о цене Charli3 (C3)

Токеномика Charli3 (C3): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Charli3 (C3) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов C3, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов C3. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой C3, изучите текущую цену C3!

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