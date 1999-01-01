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Топ токенов категории Экосистема Cardano по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Cardano. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
Кардано
Кардано
ADA
$ 0.1932
-0.51%
-1.62%
+0.99%
$ 7.07B
$ 14.96M
3
FET
FET
FET
$ 0.1356
-0.22%
-1.45%
-7.86%
$ 306.98M
$ 1.85M
4
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03905
+0.13%
-2.83%
-27.08%
$ 45.97M
$ 6.07M
5
SNEK
SNEK
SNEK
$ 0.0003465
0.00%
+1.17%
+5.67%
$ 25.89M
$ 196.04M
6
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.02939
-0.10%
-1.70%
+6.97%
$ 25.15M
$ 1.89M
7
rsERG
rsERG
RSERG
$ 0.251268
-0.16%
--
+16.93%
$ 24.56M
$ 917.24
8
SingularityNET
SingularityNET
AGIX
$ 0.058749
-0.13%
-0.03%
-7.57%
$ 14.00M
$ 4.68K
9
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 0.995465
+0.26%
-0.00%
-0.95%
$ 9.48M
$ 2.87K
10
Iagon
Iagon
IAG
$ 0.021538
+2.27%
-0.01%
-2.44%
$ 8.11M
$ 83.13K
11
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.396669
-0.91%
-0.05%
-7.49%
$ 7.14M
$ 12.88K
12
Anzens USDA
Anzens USDA
USDA
$ 1.001
-0.40%
-0.00%
-0.69%
$ 6.77M
$ 35.95K
13
Hosky
Hosky
HOSKY
$ 6.514E-9
-0.02%
+0.20%
-2.86%
$ 6.51M
--
14
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003198
+0.06%
-0.62%
+1.00%
$ 5.58M
$ 5.47M
15
Infinity Rising
Infinity Rising
RISE
$ 0.00156354
-0.44%
-0.02%
-0.21%
$ 4.69M
$ 853.76
16
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.008058
-0.96%
-4.00%
-4.53%
$ 4.05M
$ 6.83M
17
Djed
Djed
DJED
$ 0.982131
-0.63%
-0.00%
-1.39%
$ 3.95M
$ 4.83K
18
Surf Lending
Surf Lending
SURF
$ 0.184315
+0.69%
0.00%
+6.12%
$ 3.69M
$ 15.20K
19
Liqwid Finance
Liqwid Finance
LQ
$ 0.172755
-0.82%
-0.03%
-2.92%
$ 3.51M
$ 633.77
20
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000125
-0.79%
-3.85%
-0.79%
$ 3.11M
$ 13.05M
21
Nuvola Digital
Nuvola Digital
NVL
$ 0.169392
-0.52%
-0.02%
-4.65%
$ 2.87M
$ 19.35
22
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
+0.03%
$ 1.93M
$ 34.09K
23
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00185437
+0.05%
--
+2.04%
$ 1.91M
$ 57.49
24
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.09204
-1.34%
-0.03%
-6.70%
$ 1.76M
$ 2.46K
25
Ascend
Ascend
ASCEND
$ 0.095592
-0.36%
+0.02%
+9.40%
$ 1.47M
$ 12.25K
26
ChainSwap
ChainSwap
CSWAP
$ 0.001519
0.00%
-2.19%
+6.30%
$ 1.40M
$ 260.48K
27
Palm Economy
Palm Economy
PALM
$ 0.00011532
0.00%
0.00%
-1.28%
$ 1.33M
$ 12.02
28
CockCardano
CockCardano
COCK
$ 0.00101607
-0.59%
-0.07%
+9.85%
$ 1.02M
$ 1.29K
29
NuNet
NuNet
NTX
$ 0.001965
-0.20%
-5.61%
+10.12%
$ 993.05K
$ 23.53M
30
Surge
Surge
SURGE
$ 0.02733693
-0.83%
-0.04%
-11.00%
$ 683.42K
$ 2.22K
31
Xerberus
Xerberus
XER
$ 0.00152379
0.00%
--
+0.18%
$ 454.22K
$ 76.19
32
TITAN
TITAN
TITAN
$ 0.01719611
-0.31%
--
-4.33%
$ 453.98K
$ 50.96
33
BabySNEK
BabySNEK
BBSNEK
$ 5.71E-6
0.00%
-1.20%
+19.96%
$ 438.07K
--
34
WingRiders
WingRiders
WRT
$ 0.00410843
-0.46%
--
+0.12%
$ 393.65K
$ 168.84
35
Factor
Factor
FACT
$ 0.2944
0.00%
-7.60%
-43.02%
$ 323.62K
$ 6.09K
36
Nikepig
Nikepig
NIKEPIG
$ 0.00035305
-0.52%
-0.01%
+3.82%
$ 317.71K
$ 9.33
37
Bodega
Bodega
BODEGA
$ 0.01543604
-0.46%
+0.01%
+3.21%
$ 316.44K
$ 2.05K
38
Revuto
Revuto
REVU
$ 0.00160866
-0.26%
0.00%
+3.46%
$ 292.96K
$ 13.89K
39
AGENT
AGENT
AGENT
$ 0.00013322
0.00%
--
+0.19%
$ 133.22K
$ 300.57
40
FREN
FREN
FREN
$ 3.14321E-7
0.00%
-0.80%
+9.70%
$ 132.04K
--
41
Charles the Chad
Charles the Chad
CHAD
$ 0.00010624
0.00%
--
-2.70%
$ 106.24K
$ 10.96
42
NMKR
NMKR
$NMKR
$ 5.564E-5
-0.09%
-1.00%
-0.13%
$ 104.97K
--
43
Charli3
Charli3
C3
$ 0.00232477
0.00%
--
+25.39%
$ 82.93K
$ 65.80
44
VIPER
VIPER
VIPER
$ 1.03E-6
0.00%
-1.20%
+13.23%
$ 78.69K
--
45
LOBSTER
LOBSTER
$LOBSTER
$ 7.1205E-11
0.00%
+3.30%
+4.11%
$ 71.21K
--
46
CRAWJU
CRAWJU
CRAWJU
$ 5.939E-5
0.00%
+8.20%
+7.94%
$ 59.04K
--
47
Danzo
Danzo
DANZO
$ 6.97899E-7
0.00%
-0.90%
-1.12%
$ 48.16K
--
48
Mithrandir Token
Mithrandir Token
MITHR
$ 0.00122561
0.00%
--
-0.16%
$ 34.04K
$ 2.48
49
OccamFi
OccamFi
OCC
$ 0.00076863
0.00%
--
+2.23%
$ 24.20K
$ 1.64
50
Cogito Finance
Cogito Finance
CGV
$ 0.00023413
0.00%
--
+2.09%
$ 21.30K
$ 10.50

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Cardano и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Cardano представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 60 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $82.46B.
Какой токен из категории Экосистема Cardano демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Cardano, отслеживаемых на MEXC, CRAWJU продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 8.20% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Cardano находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 60 токенов категории Экосистема Cardano, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Cardano относятся USDC, ADA, FET. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Cardano?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Cardano составляет примерно $82.46B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Cardano, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.