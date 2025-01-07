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Цена CHAD CAT (CHADCAT)

USD

График цены CHAD CAT (CHADCAT) в реальном времени

$0.00011429
$0.00011429$0.00011429
-2.90%(1D)

Цена CHAD CAT (CHADCAT) сегодня

Текущая цена CHAD CAT (CHADCAT) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 91.43K USD. Цена CHADCAT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка CHAD CAT:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.75K USD
- Изменение цены CHAD CAT в течение дня составляет -2.97%
- Оборотное предложение составляет 800.00M USD

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Ценовые показатели CHAD CAT (CHADCAT) - USD

За сегодня изменение цены CHAD CAT на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены CHAD CAT на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены CHAD CAT на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены CHAD CAT на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2.97%
30 дней$ 0-26.18%
60 дней$ 0+305.80%
90 дней$ 0--

Анализ цен CHAD CAT (CHADCAT)

Ознакомьтесь с последним анализом цен CHAD CAT: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00829921
$ 0.00829921$ 0.00829921

+0.04%

-2.97%

+10.77%

Рыночная информация CHAD CAT (CHADCAT)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 91.43K
$ 91.43K$ 91.43K

$ 1.75K
$ 1.75K$ 1.75K

800.00M
800.00M 800.00M

Что такое CHAD CAT (CHADCAT)

Chad Cat is a Solana-based project combining meme culture with cryptocurrency. Its purpose is to create a fun and profitable ecosystem

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Источник CHAD CAT (CHADCAT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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CHADCAT на местную валюту

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1 CHADCAT к GBP
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