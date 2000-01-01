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Топ токенов категории Кошельки по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Кошельки. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.026016
+0.20%
-1.97%
-2.68%
$ 713.87M
$ 18.47M
2
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.09162
+0.25%
+0.56%
+11.62%
$ 710.68M
$ 10.00M
3
ViciCoin
ViciCoin
VCNT
$ 16.77
-0.30%
+0.01%
+1.51%
$ 168.05M
$ 304.95K
4
Trust Wallet
Trust Wallet
TWT
$ 0.3788
-0.76%
-2.52%
+4.54%
$ 163.26M
$ 167.65K
5
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001506
+0.33%
-5.27%
-7.62%
$ 146.80M
$ 107.90M
6
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2344
0.00%
-5.42%
+9.13%
$ 117.70M
$ 243.02K
7
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3817
-0.08%
-3.85%
-1.00%
$ 96.87M
$ 196.81K
8
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0914
0.00%
-2.66%
+6.40%
$ 68.53M
$ 4.34K
9
EXOD
EXOD
EXOD
$ 5.03
0.00%
0.00%
+0.40%
$ 52.59M
--
10
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02829
-0.46%
-0.81%
+5.36%
$ 39.66M
$ 2.12M
11
UnityWallet Token
UnityWallet Token
UNT
$ 0.058512
+0.11%
-0.00%
-3.93%
$ 38.46M
$ 4.60K
12
TokenPocket Token
TokenPocket Token
TPT
$ 0.00654352
+0.26%
-0.01%
+11.04%
$ 20.83M
$ 21.04K
13
Pundi X
Pundi X
PUNDIX
$ 0.07786
-0.14%
-1.88%
+3.12%
$ 20.05M
$ 694.80K
14
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008663
-0.74%
-1.14%
+4.15%
$ 16.57M
$ 8.08M
15
DeGate
DeGate
DG
$ 0.04108793
0.00%
--
-0.48%
$ 15.91M
$ 8.80K
16
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
$ 0.00417401
-0.03%
-0.03%
+1.73%
$ 15.62M
$ 9.72K
17
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0.03681
-0.11%
-0.40%
+3.06%
$ 14.82M
$ 2.09M
18
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01427
-0.14%
-7.46%
+17.45%
$ 14.27M
$ 10.22M
19
Chrema Coin
Chrema Coin
CRMC
$ 0.252515
+0.44%
+0.06%
-57.45%
$ 12.63M
$ 1.04K
20
Octra
Octra
OCT
$ 0.01880049
-0.03%
-0.06%
-4.05%
$ 11.75M
$ 7.81K
21
Ambire Wallet
Ambire Wallet
WALLET
$ 0.01347682
-0.21%
-0.01%
-13.80%
$ 9.77M
$ 79.30K
22
Vultisig
Vultisig
VULT
$ 0.08899
+0.01%
-0.02%
-3.50%
$ 8.90M
$ 1.50K
23
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0.1763
0.00%
+6.27%
+26.77%
$ 7.16M
$ 669.10K
24
THAT
THAT
THAT
$ 0.00196313
+0.61%
-0.00%
-1.08%
$ 6.48M
$ 15.11K
25
Alephium
Alephium
ALPH
$ 0.03791
0.00%
-3.64%
+1.80%
$ 5.08M
$ 1.67M
26
Cosanta
Cosanta
COSA
$ 2.57
+0.39%
-0.01%
-9.19%
$ 4.87M
$ 59.84K
27
BEST
BEST
BEST
$ 0.00044846
+0.86%
-0.00%
-10.43%
$ 4.48M
$ 5.16K
28
CONX
CONX
CONX
$ 0.00400462
-0.02%
-0.02%
+1.63%
$ 4.03M
$ 10.41K
29
Rainbow
Rainbow
RNBW
$ 0.01481
-0.27%
-1.39%
+0.20%
$ 3.13M
$ 3.79M
30
HashPack
HashPack
PACK
$ 0.00430734
0.00%
+0.00%
-2.22%
$ 2.86M
$ 5.65K
31
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin Shares
MPS
$ 5.57
+0.36%
+0.00%
-4.79%
$ 2.78M
$ 44.39
32
Zypto Token
Zypto Token
ZYPTO
$ 0.00285234
+0.17%
-0.01%
-1.74%
$ 2.55M
$ 792.17
33
Thought
Thought
THT
$ 0.00655096
0.00%
--
+0.40%
$ 2.49M
$ 54.91
34
Sologenic
Sologenic
SOLO
$ 0.01258522
+1.55%
-0.00%
-8.50%
$ 1.91M
$ 376.55
35
Rezor
Rezor
RZR
$ 4.481E-5
+0.02%
-4.30%
+2.70%
$ 1.86M
--
36
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0.0007137
+0.04%
+0.04%
-0.14%
$ 1.75M
$ 82.07M
37
Holdstation
Holdstation
HOLDSTATION
$ 0.2146
+0.19%
+0.70%
+2.57%
$ 1.70M
$ 44.43K
38
DucatusX
DucatusX
DUCX
$ 0.00584587
+0.06%
-0.00%
-3.03%
$ 1.63M
$ 26.64K
39
0x0
0x0
0X0
$ 0.00179646
+0.16%
-0.02%
+0.40%
$ 1.60M
$ 57.39
40
iMe Lab
iMe Lab
LIME
$ 0.002065
+0.05%
-2.27%
+2.38%
$ 1.56M
$ 5.45M
41
ADAMANT Messenger
ADAMANT Messenger
ADM
$ 0.01095042
+0.02%
-0.00%
-0.72%
$ 1.25M
$ 135.30K
42
Ethos
Ethos
ETHOS
$ 0.00060601
0.00%
--
+1.08%
$ 1.07M
$ 75.75
43
SOLVEX
SOLVEX
SOLVEX
$ 0.0198
0.00%
+1.54%
+5.32%
$ 980.72K
$ 410.36K
44
Verasity
Verasity
VRA
$ 0.000009741
-0.25%
-1.57%
+8.00%
$ 908.05K
$ 5.69B
45
NPRO
NPRO
NPRO
$ 0.224462
-0.08%
+0.03%
-5.10%
$ 400.35K
$ 6.25K
46
Vertus
Vertus
VERT
$ 0.0007326
-0.03%
+0.25%
+1.92%
$ 385.91K
$ 24.97M
47
Karura
Karura
KAR
$ 0.00316621
0.00%
--
+327.31%
$ 369.39K
$ 4.42K
48
Nocturn
Nocturn
NOC
$ 0.00034914
0.00%
--
-6.42%
$ 349.14K
$ 8.38K
49
THORWallet
THORWallet
TITN
$ 0.00735846
-0.10%
-0.01%
-7.80%
$ 312.73K
$ 43.55K
50
Haystack
Haystack
HAY
$ 0.00935447
-0.03%
0.00%
-6.56%
$ 256.13K
$ 329.91

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Кошельки и почему они так популярны?
Токены категории Кошельки представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 73 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $2.54B.
Какой токен из категории Кошельки демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Кошельки, отслеживаемых на MEXC, SYNAP продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 16.90% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Кошельки находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 73 токенов категории Кошельки, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Кошельки относятся KAS, BDX, VCNT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Кошельки?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Кошельки составляет примерно $2.54B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Кошельки, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.