Сегодняшняя цена E Money Network

Текущая цена E Money Network (EMYC) сегодня составляет $ 0 с изменением 23,53% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EMYC на USD составляет $ 0 за EMYC.

На данный момент E Money Network занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 192 649, при оборотном предложении 254,48M EMYC. В течение последних 24 часов, EMYC торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0,00137806 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,177325, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе EMYC изменился на +5,63% за последний час и на -17,56% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 45,83K.

Рыночная информация E Money Network (EMYC)

Рыночная капитализация $ 192,65K$ 192,65K $ 192,65K Объем (24Ч) $ 45,83K$ 45,83K $ 45,83K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 302,82K$ 302,82K $ 302,82K Оборотное предложение 254,48M 254,48M 254,48M Общее предложение 400 000 000,0 400 000 000,0 400 000 000,0

Текущая рыночная капитализация E Money Network составляет $ 192,65K, при 24-часовом объеме торгов $ 45,83K. Циркулируещее обращение EMYC составляет 254,48M, а общее предложение – 400000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 302,82K.