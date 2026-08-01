Какова текущая цена BEST?

BEST (BEST) торгуется по цене ₽, что отражает изменение цены на уровне -1.33% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет BEST в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Wallets,Ethereum Ecosystem, BEST часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется BEST?

За последние 24 часа объем торгов BEST составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов BEST в обращении?

Сегодня в обращении находится 5756495085.787318 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг BEST?

В настоящее время BEST занимает рейтинг №2018 с рыночной капитализацией ₽335036870.4674447680000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика BEST за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -1.33%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как BEST соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Wallets,Ethereum Ecosystem BEST демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.