Сегодняшняя цена Vultisig

Текущая цена Vultisig (VULT) сегодня составляет $ 0,090322 с изменением 0,54% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VULT на USD составляет $ 0,090322 за VULT.

На данный момент Vultisig занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9 032 182, при оборотном предложении 100,00M VULT. В течение последних 24 часов, VULT торговался в диапазоне от $ 0,088738 (минимум) до $ 0,090752 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,24, тогда как исторический минимум составил $ 0,0303.

В краткосрочной перспективе VULT изменился на -0,02% за последний час и на -2,68% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,35K.

Рыночная информация Vultisig (VULT)

Рыночная капитализация $ 9,03M$ 9,03M $ 9,03M Объем (24Ч) $ 1,35K$ 1,35K $ 1,35K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 9,03M$ 9,03M $ 9,03M Оборотное предложение 100,00M 100,00M 100,00M Общее предложение 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Vultisig составляет $ 9,03M, при 24-часовом объеме торгов $ 1,35K. Циркулируещее обращение VULT составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,03M.