Какова текущая цена Rezor?

Rezor (RZR) торгуется по цене ₽, что отражает изменение цены на уровне -5.28% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Rezor в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Wallets, RZR часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется RZR?

За последние 24 часа объем торгов RZR составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Rezor в обращении?

Сегодня в обращении находится 41406559463.31348 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг RZR?

В настоящее время Rezor занимает рейтинг №2286 с рыночной капитализацией ₽136261036.2151963232000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Rezor за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -5.28%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Rezor соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Wallets RZR демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.