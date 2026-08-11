Какова реальная цена HashPack сегодня?

Текущая цена HashPack составляет ₽0.322788383564265024000, за последние 24 часа она изменилась на -1.13%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для PACK?

PACK торговался в диапазоне от ₽0.320929072434400304000 до ₽0.326507005823994464000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна HashPack сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется PACK?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что PACK демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место HashPack в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽214468583.3856447616000 HashPack занимает #1934 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли PACK?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как HashPack соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽6.3016805348328496000, а ATL — ₽0.303447058531265824000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение PACK?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (664424506.172837 токенов), производительность категории в рамках Wallets,Hedera Ecosystem,Made in USA и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.