Какова текущая цена UnityWallet Token?

UnityWallet Token торгуется по цене ₽4.3582016870270592000, за последние 24 часа его цена изменилась на -1.43%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH UnityWallet Token составляет ₽8.4150379658148608000, тогда как ATL — ₽3.692113806247360256000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка UNT?

Рыночная капитализация составляет ₽2863942885.1810869120000, что ставит актив на 517-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие UnityWallet Token на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле UNT.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 657214284.718372 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится UnityWallet Token?

UnityWallet Token входит в классификацию Solana Ecosystem,Wallets, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность UNT?

Работа в сети -- позволяет UNT использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.