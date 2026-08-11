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Текущая цена UnityWallet Token сегодня составляет 0,058251 USD. Рыночная капитализация UNT составляет 38 278 985 USD. Отслеживайте обновления цен UNT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена UnityWallet Token сегодня составляет 0,058251 USD. Рыночная капитализация UNT составляет 38 278 985 USD. Отслеживайте обновления цен UNT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена UnityWallet Token (UNT)

Не в листинге

Текущая цена 1 UNT в USD:

$0,058349
$0,058349$0,058349
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены UnityWallet Token (UNT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 12:35:08 (UTC+8)

Сегодняшняя цена UnityWallet Token

Текущая цена UnityWallet Token (UNT) сегодня составляет $ 0,058251 с изменением 1,44% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UNT на USD составляет $ 0,058251 за UNT.

На данный момент UnityWallet Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 38 278 985, при оборотном предложении 657,21M UNT. В течение последних 24 часов, UNT торговался в диапазоне от $ 0,058139 (минимум) до $ 0,060059 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,112474, тогда как исторический минимум составил $ 0,04934818.

В краткосрочной перспективе UNT изменился на -0,19% за последний час и на -4,04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 4,31K.

Рыночная информация UnityWallet Token (UNT)

$ 38,28M
$ 38,28M$ 38,28M

$ 4,31K
$ 4,31K$ 4,31K

$ 58,24M
$ 58,24M$ 58,24M

657,21M
657,21M 657,21M

999 999 999,718372
999 999 999,718372 999 999 999,718372

Текущая рыночная капитализация UnityWallet Token составляет $ 38,28M, при 24-часовом объеме торгов $ 4,31K. Циркулируещее обращение UNT составляет 657,21M, а общее предложение – 999999999.718372. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 58,24M.

История цен UnityWallet Token в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,058139
$ 0,058139$ 0,058139
Мин 24Ч
$ 0,060059
$ 0,060059$ 0,060059
Макс 24Ч

$ 0,058139
$ 0,058139$ 0,058139

$ 0,060059
$ 0,060059$ 0,060059

$ 0,112474
$ 0,112474$ 0,112474

$ 0,04934818
$ 0,04934818$ 0,04934818

-0,19%

-1,43%

-4,04%

-4,04%

История цен UnityWallet Token (UNT) в USD

За сегодня изменение цены UnityWallet Token на USD составило $ -0,000848253571651608.
За последние 30 дней изменение цены UnityWallet Token на USD составило $ -0,0119143449.
За последние 60 дней изменение цены UnityWallet Token на USD составило $ -0,0080236791.
За последние 90 дней изменение цены UnityWallet Token на USD составило $ -0,00001076405327966.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000848253571651608-1,43%
30 дней$ -0,0119143449-20,45%
60 дней$ -0,0080236791-13,77%
90 дней$ -0,00001076405327966-0,00%

Прогноз цены UnityWallet Token

Прогноз цены UnityWallet Token (UNT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена UNT в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены UnityWallet Token (UNT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена UnityWallet Token потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену UnityWallet Token достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены UNT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены UnityWallet Token».

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Источник UnityWallet Token (UNT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Solana EcosystemWallets

О UnityWallet Token

Какова текущая цена UnityWallet Token?

UnityWallet Token торгуется по цене ₽4.3582016870270592000, за последние 24 часа его цена изменилась на -1.43%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH UnityWallet Token составляет ₽8.4150379658148608000, тогда как ATL — ₽3.692113806247360256000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка UNT?

Рыночная капитализация составляет ₽2863942885.1810869120000, что ставит актив на 517-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие UnityWallet Token на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле UNT.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 657214284.718372 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится UnityWallet Token?

UnityWallet Token входит в классификацию Solana Ecosystem,Wallets, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность UNT?

Работа в сети -- позволяет UNT использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о UnityWallet Token

Страница обновлена: 2026-08-11 12:35:08 (UTC+8)

Важные обновления индустрии UnityWallet Token (UNT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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