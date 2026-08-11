Сегодняшняя цена Sologenic

Текущая цена Sologenic (SOLO) сегодня составляет $ 0,01233898 с изменением 3,28% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SOLO на USD составляет $ 0,01233898 за SOLO.

На данный момент Sologenic занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 876 601, при оборотном предложении 152,09M SOLO. В течение последних 24 часов, SOLO торговался в диапазоне от $ 0,01227537 (минимум) до $ 0,01278826 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 150,02, тогда как исторический минимум составил $ 0,01199246.

В краткосрочной перспективе SOLO изменился на +0,27% за последний час и на -12,87% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 95,58.

Рыночная информация Sologenic (SOLO)

Рыночная капитализация $ 1,88M$ 1,88M $ 1,88M Объем (24Ч) $ 95,58$ 95,58 $ 95,58 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1,88M$ 1,88M $ 1,88M Оборотное предложение 152,09M 152,09M 152,09M Общее предложение 152 088 647,4963493 152 088 647,4963493 152 088 647,4963493

Текущая рыночная капитализация Sologenic составляет $ 1,88M, при 24-часовом объеме торгов $ 95,58. Циркулируещее обращение SOLO составляет 152,09M, а общее предложение – 152088647.4963493. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,88M.