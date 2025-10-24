Что такое Haystack (HAY)

Haystack delivers the first mobile-native DeFi experience on the Algorand blockchain. By pairing institutional-grade infrastructure with consumer-friendly design, it removes traditional barriers to participation while preserving the core principles of security and self-custody. Powered by Deflex's universal order router, Haystack aggregates liquidity across the Algorand ecosystem to provide best-execution trades, real-time portfolio analytics, and yield opportunities. The $HAY utility token aligns platform success with token holders by funding an automated buy-and-burn, unlocking fee discounts, and granting access to enhanced yield opportunities.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Haystack (HAY) Сколько стоит Haystack (HAY) на сегодня? Актуальная цена HAY в USD – 0,02977228 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HAY в USD? $ 0,02977228 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HAY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Haystack? Рыночная капитализация HAY составляет $ 814,80K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HAY? Циркулирующее предложение HAY составляет 27,38M USD . Какова была максимальная цена (ATH) HAY? HAY достиг максимальной цены (ATH) в 0,056328 USD . Какова была минимальная цена HAY за все время (ATL)? HAY достиг минимальной цены (ATL) в 0,02587991 USD . Каков объем торгов HAY? Объем торгов за последние 24 часа для HAY составляет -- USD . Вырастет ли HAY в цене в этом году? HAY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HAY для более подробного анализа.

