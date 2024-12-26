Цена ADAMANT Messenger (ADM)
Текущая цена ADAMANT Messenger (ADM) сегодня составляет 0.02440505 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.76M USD. Цена ADM к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка ADAMANT Messenger:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 587.41K USD
- Изменение цены ADAMANT Messenger в течение дня составляет -1.18%
- Оборотное предложение составляет 113.07M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене ADM к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах ADM.
За сегодня изменение цены ADAMANT Messenger на USD составило $ -0.0002924761250331.
За последние 30 дней изменение цены ADAMANT Messenger на USD составило $ -0.0007530129.
За последние 60 дней изменение цены ADAMANT Messenger на USD составило $ -0.0035557303.
За последние 90 дней изменение цены ADAMANT Messenger на USD составило $ -0.004803548735307907.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0002924761250331
|-1.18%
|30 дней
|$ -0.0007530129
|-3.08%
|60 дней
|$ -0.0035557303
|-14.56%
|90 дней
|$ -0.004803548735307907
|-16.44%
Ознакомьтесь с последним анализом цен ADAMANT Messenger: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.17%
-1.18%
-6.58%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
"ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. "
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 ADM к AUD
A$0.03904808
|1 ADM к GBP
￡0.0192799895
|1 ADM к EUR
€0.0231847975
|1 ADM к USD
$0.02440505
|1 ADM к MYR
RM0.109334624
|1 ADM к TRY
₺0.8588137095
|1 ADM к JPY
¥3.840866769
|1 ADM к RUB
₽2.4324513335
|1 ADM к INR
₹2.083215068
|1 ADM к IDR
Rp393.6297836015
|1 ADM к PHP
₱1.431600233
|1 ADM к EGP
￡E.1.242217045
|1 ADM к BRL
R$0.1554601685
|1 ADM к CAD
C$0.0348992215
|1 ADM к BDT
৳2.911522465
|1 ADM к NGN
₦37.7202012295
|1 ADM к UAH
₴1.021595393
|1 ADM к VES
Bs1.24465755
|1 ADM к PKR
Rs6.7828955465
|1 ADM к KZT
₸12.6254645165
|1 ADM к THB
฿0.8314800535
|1 ADM к TWD
NT$0.798045135
|1 ADM к CHF
Fr0.021476444
|1 ADM к HKD
HK$0.189871289
|1 ADM к MAD
.د.م0.245514803