Что такое Chrema Coin (CRMC)

Chrema is building a dual-token Web3 ecosystem centered around GOLDX, a real-world asset (RWA) token backed 1:1 by physical gold, and CHREMA, a utility and reward token for on-chain engagement. GOLDX bridges the gap between physical gold and decentralized finance by allowing users to deposit stablecoins or CRMC tokens to mint GOLDX. These tokens are fully collateralized with audited gold, with real-time on-chain transparency and third-party verification. CHREMA incentivizes users to contribute to the ecosystem by providing liquidity, staking, and participating in DAO governance

Источник Chrema Coin (CRMC) Whitepaper Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Chrema Coin (CRMC) Сколько стоит Chrema Coin (CRMC) на сегодня? Актуальная цена CRMC в USD – 0,8355 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CRMC в USD? $ 0,8355 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CRMC в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Chrema Coin? Рыночная капитализация CRMC составляет $ 9,18M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CRMC? Циркулирующее предложение CRMC составляет 10,99M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CRMC? CRMC достиг максимальной цены (ATH) в 5,02 USD . Какова была минимальная цена CRMC за все время (ATL)? CRMC достиг минимальной цены (ATL) в 0,432032 USD . Каков объем торгов CRMC? Объем торгов за последние 24 часа для CRMC составляет -- USD . Вырастет ли CRMC в цене в этом году? CRMC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CRMC для более подробного анализа.

