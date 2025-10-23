Текущая цена Chrema Coin сегодня составляет 0,8355 USD. Следите за обновлениями цены CRMC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CRMC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Chrema Coin сегодня составляет 0,8355 USD. Следите за обновлениями цены CRMC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CRMC прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о CRMC

Информация о цене CRMC

Whitepaper CRMC

Официальный сайт CRMC

Токеномика CRMC

Прогноз цен CRMC

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Chrema Coin

Цена Chrema Coin (CRMC)

Не в листинге

Текущая цена 1 CRMC в USD:

$0,835114
$0,835114$0,835114
-5,40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Chrema Coin (CRMC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:33:34 (UTC+8)

Информация о ценах Chrema Coin (CRMC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,802505
$ 0,802505$ 0,802505
Мин 24Ч
$ 0,891666
$ 0,891666$ 0,891666
Макс 24Ч

$ 0,802505
$ 0,802505$ 0,802505

$ 0,891666
$ 0,891666$ 0,891666

$ 5,02
$ 5,02$ 5,02

$ 0,432032
$ 0,432032$ 0,432032

-0,00%

-5,42%

-8,80%

-8,80%

Текущая цена Chrema Coin (CRMC) составляет $0,8355. За последние 24 часа CRMC торговался в диапазоне от $ 0,802505 до $ 0,891666, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CRMC за все время составляет $ 5,02, а минимальная – $ 0,432032.

Что касается краткосрочной динамики, CRMC изменился на -0,00% за последний час, на -5,42% за 24 часа и на -8,80% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Chrema Coin (CRMC)

$ 9,18M
$ 9,18M$ 9,18M

--
----

$ 41,78M
$ 41,78M$ 41,78M

10,99M
10,99M 10,99M

50 000 000,0
50 000 000,0 50 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Chrema Coin составляет $ 9,18M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CRMC составляет 10,99M, а общее предложение – 50000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 41,78M.

История цен Chrema Coin (CRMC) в USD

За сегодня изменение цены Chrema Coin на USD составило $ -0,0479298707405278.
За последние 30 дней изменение цены Chrema Coin на USD составило $ -0,1863693871.
За последние 60 дней изменение цены Chrema Coin на USD составило $ -0,3296202903.
За последние 90 дней изменение цены Chrema Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0479298707405278-5,42%
30 дней$ -0,1863693871-22,30%
60 дней$ -0,3296202903-39,45%
90 дней$ 0--

Что такое Chrema Coin (CRMC)

Chrema is building a dual-token Web3 ecosystem centered around GOLDX, a real-world asset (RWA) token backed 1:1 by physical gold, and CHREMA, a utility and reward token for on-chain engagement. GOLDX bridges the gap between physical gold and decentralized finance by allowing users to deposit stablecoins or CRMC tokens to mint GOLDX. These tokens are fully collateralized with audited gold, with real-time on-chain transparency and third-party verification. CHREMA incentivizes users to contribute to the ecosystem by providing liquidity, staking, and participating in DAO governance

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Chrema Coin (CRMC)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Chrema Coin (USD)

Сколько будет стоить Chrema Coin (CRMC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Chrema Coin (CRMC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Chrema Coin.

Проверьте прогноз цены Chrema Coin!

CRMC на местную валюту

Токеномика Chrema Coin (CRMC)

Понимание токеномики Chrema Coin (CRMC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CRMC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Chrema Coin (CRMC)

Сколько стоит Chrema Coin (CRMC) на сегодня?
Актуальная цена CRMC в USD – 0,8355 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CRMC в USD?
Текущая цена CRMC в USD составляет $ 0,8355. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Chrema Coin?
Рыночная капитализация CRMC составляет $ 9,18M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CRMC?
Циркулирующее предложение CRMC составляет 10,99M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CRMC?
CRMC достиг максимальной цены (ATH) в 5,02 USD.
Какова была минимальная цена CRMC за все время (ATL)?
CRMC достиг минимальной цены (ATL) в 0,432032 USD.
Каков объем торгов CRMC?
Объем торгов за последние 24 часа для CRMC составляет -- USD.
Вырастет ли CRMC в цене в этом году?
CRMC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CRMC для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:33:34 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Chrema Coin (CRMC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.