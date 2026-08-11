Какова текущая цена EXOD?

EXOD торгуется по цене ₽376.343973889744000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.01%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH EXOD составляет ₽979.392170619632000, тогда как ATL — ₽370.358383847760000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка EXOD?

Рыночная капитализация составляет ₽3934727199.3525059088000, что ставит актив на 414-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие EXOD на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле EXOD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 10446000.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится EXOD?

EXOD входит в классификацию Infrastructure,Software as a service,Wallets,Arbitrum Ecosystem,Algorand Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность EXOD?

Работа в сети -- позволяет EXOD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.