Сегодняшняя цена THORWallet

Текущая цена THORWallet (TITN) сегодня составляет $ 0.0073386 с изменением 1.34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TITN на USD составляет $ 0.0073386 за TITN.

На данный момент THORWallet занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 311,889, при оборотном предложении 42.50M TITN. В течение последних 24 часов, TITN торговался в диапазоне от $ 0.00734619 (минимум) до $ 0.00746062 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.351181, тогда как исторический минимум составил $ 0.00621168.

В краткосрочной перспективе TITN изменился на -0.36% за последний час и на -8.89% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 47.57K.

Рыночная информация THORWallet (TITN)

Рыночная капитализация $ 311.89K$ 311.89K $ 311.89K Объем (24Ч) $ 47.57K$ 47.57K $ 47.57K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 6.83M$ 6.83M $ 6.83M Оборотное предложение 42.50M 42.50M 42.50M Общее предложение 931,271,415.552861 931,271,415.552861 931,271,415.552861

Текущая рыночная капитализация THORWallet составляет $ 311.89K, при 24-часовом объеме торгов $ 47.57K. Циркулируещее обращение TITN составляет 42.50M, а общее предложение – 931271415.552861. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6.83M.