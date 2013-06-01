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Топ токенов категории Токенизированные акции по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Токенизированные акции. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.757
+2.48%
+11.69%
+29.05%
$ 174.36M
$ 60.72K
2
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 100.17
-0.03%
+0.01%
+0.90%
$ 150.15M
$ 235.16K
3
$ 218.06
+0.20%
-2.96%
+4.21%
$ 143.42M
$ 351.67
4
$ 94.76
+0.39%
+0.07%
+2.06%
$ 139.09M
$ 602.95
5
$ 357.67
+0.13%
-0.83%
-6.25%
$ 137.33M
$ 192.29
6
$ 67.25
+0.50%
-2.83%
+4.08%
$ 129.37M
$ 1.05K
7
$ 330.95
+0.24%
-0.73%
+1.04%
$ 128.48M
$ 271.88
8
SOON
SOON
SOON
$ 0.2179
-0.18%
+1.35%
-1.00%
$ 111.87M
$ 511.86K
9
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 52.15
-1.06%
--
+42.02%
$ 108.22M
$ 16.18K
10
$ 67.02
+0.56%
-2.62%
+3.81%
$ 93.52M
$ 1.32K
11
$ 596.74
-0.15%
-0.19%
+1.17%
$ 84.95M
$ 101.09
12
$ 149.59
+0.15%
-3.93%
-1.06%
$ 68.20M
$ 379.00
13
$ 866.35
+0.08%
-0.43%
-0.05%
$ 65.41M
$ 75.23
14
$ 278.01
+0.25%
+0.69%
-0.16%
$ 62.30M
$ 207.40
15
$ 218.21
+0.23%
-2.50%
+4.46%
$ 52.78M
$ 279.60
16
ELF
ELF
ELF
$ 0.05813
-0.31%
-0.52%
-2.21%
$ 47.64M
$ 964.87K
17
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 96.99
+0.53%
-0.05%
-0.72%
$ 43.90M
$ 1.09M
18
$ 276.03
-0.03%
-0.11%
+2.73%
$ 31.62M
$ 202.57
19
$ 31.72
+0.03%
+0.86%
-1.06%
$ 30.81M
$ 1.90K
20
$ 210.95
+0.16%
-3.79%
-1.17%
$ 25.35M
$ 324.90
21
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.02948
-0.10%
-1.94%
+6.56%
$ 25.08M
$ 1.88M
22
$ 359.2
+0.43%
-0.23%
-5.94%
$ 24.86M
$ 162.10
23
Securitize
Securitize
SECZ
$ 7.71
0.00%
0.00%
+3.91%
$ 22.79M
--
24
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010461
+0.05%
-5.73%
+7.86%
$ 21.98M
$ 8.80T
25
$ 331.55
+0.22%
-0.65%
+1.06%
$ 20.78M
$ 180.66
26
$ 92.56
+0.18%
+2.13%
+2.52%
$ 15.79M
$ 626.74
27
$ 508.68
0.00%
+1.10%
+2.35%
$ 14.89M
$ 423.46
28
$ 309.81
+1.05%
-1.16%
-0.04%
$ 13.74M
$ 185.06
29
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001734
-0.85%
-9.86%
+26.42%
$ 13.29M
$ 51.38B
30
$ 18.05
+0.17%
-1.35%
-1.62%
$ 13.20M
$ 3.19K
31
$ 97.87
+0.43%
-3.10%
+0.05%
$ 12.41M
$ 669.93
32
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002903
-0.24%
-1.43%
+2.85%
$ 12.37M
$ 20.20M
33
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,253.48
-0.64%
--
-10.34%
$ 11.99M
$ 471.96K
34
$ 428.97
-0.11%
+0.43%
+0.69%
$ 10.43M
$ 131.27
35
$ 98.31
-0.13%
-6.01%
-0.88%
$ 9.95M
$ 623.47
36
$ 475.9
-0.04%
-1.12%
-0.07%
$ 9.89M
$ 120.45
37
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 506.72
+0.07%
+0.01%
+2.17%
$ 7.62M
$ 65.08K
38
$ 278.27
+0.04%
+1.04%
-0.26%
$ 7.57M
$ 212.28
39
$ 268.6
-0.06%
-5.02%
+0.64%
$ 7.56M
$ 219.68
40
Backed Coinbase Global
Backed Coinbase Global
BCOIN
$ 154.84
0.00%
+0.05%
+5.31%
$ 7.18M
--
41
$ 424.79
-0.09%
-1.83%
+0.92%
$ 7.03M
$ 132.28
42
$ 597.19
+0.10%
-0.16%
+1.30%
$ 6.86M
$ 100.70
43
$ 137.83
+0.71%
-1.96%
+13.37%
$ 6.53M
$ 728.55
44
Intel xStock
Intel xStock
INTCX
$ 98.78
-0.23%
+0.02%
+0.41%
$ 6.48M
$ 111.96K
45
$ 149.71
+0.26%
-3.95%
-0.93%
$ 6.44M
$ 374.25
46
$ 152.1
+0.23%
+3.17%
+5.31%
$ 6.12M
$ 369.77
47
$ 1,226.85
+0.35%
+2.71%
+9.23%
$ 5.33M
$ 47.90
48
$ 138.25
+1.01%
-1.19%
+13.77%
$ 5.20M
$ 1.22K
49
Marvell xStock
Marvell xStock
MRVLX
$ 213.78
0.00%
--
+1.45%
$ 4.98M
$ 19.84K
50
$ 1,238.15
-0.18%
+3.02%
-9.49%
$ 4.85M
$ 56.38

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Токенизированные акции и почему они так популярны?
Токены категории Токенизированные акции представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 280 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $2.35B.
Какой токен из категории Токенизированные акции демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Токенизированные акции, отслеживаемых на MEXC, ACHRON продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 12.54% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Токенизированные акции находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 280 токенов категории Токенизированные акции, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Токенизированные акции относятся CVX, STRCX, NVDAX. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Токенизированные акции?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Токенизированные акции составляет примерно $2.35B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Токенизированные акции, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.