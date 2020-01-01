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Топ токенов категории Игровой маркетплэйс по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Игровой маркетплэйс. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1118
0.00%
+0.18%
+1.26%
$ 224.60M
$ 508.62K
2
Open Loot
Open Loot
OL
$ 0.00501
+0.18%
-1.25%
-3.32%
$ 3.94M
$ 11.51M
3
Altura
Altura
ALU
$ 0.002868
-0.14%
-4.15%
-4.63%
$ 2.84M
$ 14.70M
4
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.0090467
+0.38%
-0.00%
-1.26%
$ 1.24M
$ 17.43K
5
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.08361
+1.96%
+0.70%
+3.44%
$ 1.09M
$ 660.23K
6
GAIMIN
GAIMIN
GMRX
$ 8.53E-6
0.00%
+1.30%
-0.93%
$ 490.73K
--
7
HYBUX
HYBUX
HYBUX
$ 1.991E-5
+0.10%
+33.70%
+44.69%
$ 86.70K
--
8
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 7.135E-5
0.00%
-1.90%
+0.21%
$ 71.35K
--
9
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00049581
0.00%
--
-0.30%
$ 26.01K
$ 1.92
10
Unfettered Ecosystem
Unfettered Ecosystem
SOULS
$ 1.212E-5
0.00%
+0.80%
0.00%
$ 13.23K
--
11
Overtake
Overtake
TAKE
$ 0.05692
+0.02%
-1.05%
+24.90%
--
$ 2.35M
12
The9bit
The9bit
9BIT
$ 0.050117
+0.13%
+0.21%
+0.12%
--
$ 15.88M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Игровой маркетплэйс и почему они так популярны?
Токены категории Игровой маркетплэйс представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 12 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $234.40M.
Какой токен из категории Игровой маркетплэйс демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Игровой маркетплэйс, отслеживаемых на MEXC, HYBUX продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 33.70% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Игровой маркетплэйс находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 12 токенов категории Игровой маркетплэйс, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Игровой маркетплэйс относятся IMX, OL, ALU. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Игровой маркетплэйс?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Игровой маркетплэйс составляет примерно $234.40M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Игровой маркетплэйс, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.