Сегодняшняя цена HYBUX

Текущая цена HYBUX (HYBUX) сегодня составляет $ 0 с изменением 12.35% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HYBUX на USD составляет $ 0 за HYBUX.

На данный момент HYBUX занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 87,539, при оборотном предложении 4.35B HYBUX. В течение последних 24 часов, HYBUX торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00346251, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HYBUX изменился на -6.24% за последний час и на +29.50% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация HYBUX (HYBUX)

Рыночная капитализация $ 87.54K$ 87.54K $ 87.54K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 201.05K$ 201.05K $ 201.05K Оборотное предложение 4.35B 4.35B 4.35B Общее предложение 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация HYBUX составляет $ 87.54K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HYBUX составляет 4.35B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 201.05K.