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Топ токенов категории Индекс Coop Defi Index по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Индекс Coop Defi Index. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
WETH
WETH
WETH
$ 1 870,68
-0,11%
-0,02%
-0,55%
$ 4,21B
$ 368,17M
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3,92
-0,23%
-3,03%
+0,43%
$ 2,45B
$ 68,73K
3
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89,7
-0,17%
-1,82%
-1,23%
$ 1,38B
$ 1,47K
4
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0,2942
-0,51%
+1,81%
+3,58%
$ 246,36M
$ 975,87K
5
Compound
Compound
COMP
$ 16,53
-0,24%
-0,78%
-0,24%
$ 165,50M
$ 3,13K
6
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2 029,7
-0,47%
-1,77%
-3,79%
$ 72,73M
$ 29,99
7
SNX
SNX
SNX
$ 0,2105
+0,05%
-1,86%
-1,12%
$ 72,73M
$ 431,44K
8
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1,504
+0,13%
-2,59%
-3,02%
$ 33,96M
$ 35,77K
9
balancer
balancer
BAL
$ 0,1078
-0,18%
-1,74%
+0,09%
$ 7,50M
$ 502,32K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Индекс Coop Defi Index и почему они так популярны?
Токены категории Индекс Coop Defi Index представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 9 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $8.64B.
Какой токен из категории Индекс Coop Defi Index демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Индекс Coop Defi Index, отслеживаемых на MEXC, LDO продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.81% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Индекс Coop Defi Index находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 9 токенов категории Индекс Coop Defi Index, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Индекс Coop Defi Index относятся WETH, UNI, AAVE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Индекс Coop Defi Index?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Индекс Coop Defi Index составляет примерно $8.64B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Индекс Coop Defi Index, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.