Какова текущая цена Law Blocks AI?

Law Blocks AI торгуется по цене ₽22.1203374413754656000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.14%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Law Blocks AI составляет ₽22.2950470971570496000, тогда как ATL — ₽1.461962917368055872000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка LBT?

Рыночная капитализация составляет ₽5425538326.7905337056000, что ставит актив на 321-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Law Blocks AI на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле LBT.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 244997999.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Law Blocks AI?

Law Blocks AI входит в классификацию Artificial Intelligence (AI),Legal,XDC Ecosystem,AI Applications, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность LBT?

Работа в сети -- позволяет LBT использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.