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Текущая цена Law Blocks AI сегодня составляет 0,295639 USD. Рыночная капитализация LBT составляет 72 512 489 USD. Отслеживайте обновления цен LBT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Law Blocks AI сегодня составляет 0,295639 USD. Рыночная капитализация LBT составляет 72 512 489 USD. Отслеживайте обновления цен LBT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Law Blocks AI (LBT)

Не в листинге

Текущая цена 1 LBT в USD:

$0,295639
$0,295639$0,295639
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Law Blocks AI (LBT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 07:37:34 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Law Blocks AI

Текущая цена Law Blocks AI (LBT) сегодня составляет $ 0,295639 с изменением 0,14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LBT на USD составляет $ 0,295639 за LBT.

На данный момент Law Blocks AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 72 512 489, при оборотном предложении 245,00M LBT. В течение последних 24 часов, LBT торговался в диапазоне от $ 0,295084 (минимум) до $ 0,29633 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,297974, тогда как исторический минимум составил $ 0,01953918.

В краткосрочной перспективе LBT изменился на +0,12% за последний час и на +0,07% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 632,76K.

Рыночная информация Law Blocks AI (LBT)

$ 72,51M
$ 72,51M$ 72,51M

$ 632,76K
$ 632,76K$ 632,76K

$ 295,97M
$ 295,97M$ 295,97M

245,00M
245,00M 245,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Law Blocks AI составляет $ 72,51M, при 24-часовом объеме торгов $ 632,76K. Циркулируещее обращение LBT составляет 245,00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 295,97M.

История цен Law Blocks AI в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,295084
$ 0,295084$ 0,295084
Мин 24Ч
$ 0,29633
$ 0,29633$ 0,29633
Макс 24Ч

$ 0,295084
$ 0,295084$ 0,295084

$ 0,29633
$ 0,29633$ 0,29633

$ 0,297974
$ 0,297974$ 0,297974

$ 0,01953918
$ 0,01953918$ 0,01953918

+0,12%

-0,14%

+0,07%

+0,07%

История цен Law Blocks AI (LBT) в USD

За сегодня изменение цены Law Blocks AI на USD составило $ -0,000415966928188294.
За последние 30 дней изменение цены Law Blocks AI на USD составило $ -0,0002954320.
За последние 60 дней изменение цены Law Blocks AI на USD составило $ +0,0688537909.
За последние 90 дней изменение цены Law Blocks AI на USD составило $ +0,0002603457823336.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000415966928188294-0,14%
30 дней$ -0,0002954320-0,09%
60 дней$ +0,0688537909+23,29%
90 дней$ +0,0002603457823336+0,00%

Прогноз цены Law Blocks AI

Прогноз цены Law Blocks AI (LBT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена LBT в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Law Blocks AI (LBT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Law Blocks AI потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Law Blocks AI достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены LBT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Law Blocks AI».

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Источник Law Blocks AI (LBT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)Legal

О Law Blocks AI

Какова текущая цена Law Blocks AI?

Law Blocks AI торгуется по цене ₽22.1203374413754656000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.14%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Law Blocks AI составляет ₽22.2950470971570496000, тогда как ATL — ₽1.461962917368055872000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка LBT?

Рыночная капитализация составляет ₽5425538326.7905337056000, что ставит актив на 321-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Law Blocks AI на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле LBT.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 244997999.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Law Blocks AI?

Law Blocks AI входит в классификацию Artificial Intelligence (AI),Legal,XDC Ecosystem,AI Applications, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность LBT?

Работа в сети -- позволяет LBT использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.

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Страница обновлена: 2026-08-11 07:37:34 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Law Blocks AI (LBT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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