Какова текущая цена affine?

affine торгуется по цене ₽891.131477669664000, за последние 24 часа его цена изменилась на -5.52%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH affine составляет ₽2306.766033296032000, тогда как ATL — ₽10.3689993651064128000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка SN120?

Рыночная капитализация составляет ₽3370987192.9754054496000, что ставит актив на 451-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие affine на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле SN120.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 3783959.402934884 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится affine?

affine входит в классификацию Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность SN120?

Работа в сети -- позволяет SN120 использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.