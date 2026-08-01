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Текущая цена affine сегодня составляет 11,91 USD. Рыночная капитализация SN120 составляет 45 053 349 USD. Отслеживайте обновления цен SN120 в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена affine сегодня составляет 11,91 USD. Рыночная капитализация SN120 составляет 45 053 349 USD. Отслеживайте обновления цен SN120 в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о SN120

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Что такое SN120

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Цена affine (SN120)

Не в листинге

Текущая цена 1 SN120 в USD:

$12,44
$12,44$12,44
-0,01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены affine (SN120) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:47:00 (UTC+8)

Сегодняшняя цена affine

Текущая цена affine (SN120) сегодня составляет $ 11,91 с изменением 5,52% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SN120 на USD составляет $ 11,91 за SN120.

На данный момент affine занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 45 053 349, при оборотном предложении 3,78M SN120. В течение последних 24 часов, SN120 торговался в диапазоне от $ 11,72 (минимум) до $ 12,97 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 30,83, тогда как исторический минимум составил $ 0,138582.

В краткосрочной перспективе SN120 изменился на +0,21% за последний час и на +15,43% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,16M.

Рыночная информация affine (SN120)

$ 45,05M
$ 45,05M$ 45,05M

$ 1,16M
$ 1,16M$ 1,16M

$ 45,05M
$ 45,05M$ 45,05M

3,78M
3,78M 3,78M

3 783 959,402934884
3 783 959,402934884 3 783 959,402934884

Текущая рыночная капитализация affine составляет $ 45,05M, при 24-часовом объеме торгов $ 1,16M. Циркулируещее обращение SN120 составляет 3,78M, а общее предложение – 3783959.402934884. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 45,05M.

История цен affine в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 11,72
$ 11,72$ 11,72
Мин 24Ч
$ 12,97
$ 12,97$ 12,97
Макс 24Ч

$ 11,72
$ 11,72$ 11,72

$ 12,97
$ 12,97$ 12,97

$ 30,83
$ 30,83$ 30,83

$ 0,138582
$ 0,138582$ 0,138582

+0,21%

-5,52%

+15,43%

+15,43%

История цен affine (SN120) в USD

За сегодня изменение цены affine на USD составило $ -0,6957003975338587.
За последние 30 дней изменение цены affine на USD составило $ +639,8521396920.
За последние 60 дней изменение цены affine на USD составило $ +785,0324147280.
За последние 90 дней изменение цены affine на USD составило $ +0,003694232861708.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,6957003975338587-5,52%
30 дней$ +639,8521396920+5 372,39%
60 дней$ +785,0324147280+6 591,37%
90 дней$ +0,003694232861708+0,00%

Прогноз цены affine

Прогноз цены affine (SN120) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SN120 в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены affine (SN120) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена affine потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену affine достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SN120, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены affine».

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О affine

Какова текущая цена affine?

affine торгуется по цене ₽891.131477669664000, за последние 24 часа его цена изменилась на -5.52%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH affine составляет ₽2306.766033296032000, тогда как ATL — ₽10.3689993651064128000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка SN120?

Рыночная капитализация составляет ₽3370987192.9754054496000, что ставит актив на 451-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие affine на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле SN120.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 3783959.402934884 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится affine?

affine входит в классификацию Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность SN120?

Работа в сети -- позволяет SN120 использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о affine

Страница обновлена: 2026-08-11 00:47:00 (UTC+8)

Важные обновления индустрии affine (SN120)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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