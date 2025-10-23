Что такое Diem (DIEM)

DIEM transforms AI compute from a service you rent into an onchain asset you own: tokenized intelligence. Each Diem token represents $1 per day of Venice API capacity that never expires and never changes value. DIEM are ERC20 tokens on Base and can be transferred, traded, and staked. DIEM can only be minted by locking staked VVV (sVVV), making DIEM and VVV a foundational assets for onchain AI. Tokenizing intelligence with DIEM creates new possibilities: Developers/agents: 1 DIEM = $1/day Venice API access, forever VVV holders: Monetize unused compute as DIEM → earn yield → buy back later to unlock VVV Apps: Fixed AI costs, guaranteed capacity, no variable API bills Onchain economy: Agents own their intelligence, DeFi collateralizes compute Minting DIEM with VVV creates a brand-new onchain building block for AI – programmable, composable compute

Источник Diem (DIEM) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Diem (DIEM) Сколько стоит Diem (DIEM) на сегодня? Актуальная цена DIEM в USD – 145,35 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DIEM в USD? $ 145,35 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DIEM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Diem? Рыночная капитализация DIEM составляет $ 4,47M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DIEM? Циркулирующее предложение DIEM составляет 30,72K USD . Какова была максимальная цена (ATH) DIEM? DIEM достиг максимальной цены (ATH) в 347,15 USD . Какова была минимальная цена DIEM за все время (ATL)? DIEM достиг минимальной цены (ATL) в 122,12 USD . Каков объем торгов DIEM? Объем торгов за последние 24 часа для DIEM составляет -- USD . Вырастет ли DIEM в цене в этом году? DIEM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DIEM для более подробного анализа.

